Pau - Toulouse

Pau sort d'une prestation spectaculaire à la Paris-La Défense Arena avec une défaite de 6 points et 29 points inscrits. Le jeu prôné et mis en place par Sébastien Piqueronnies est plaisant et pourrait mettre en danger les protégés d'Ugo Mola. Cependant, attention au réveil et à l'orgueil du champion. Blessé et touché, Toulouse pourrait se montrer plus dangereux que jamais. C'est pourquoi on miserait bien sur une victoire toulousaine, avec des Palois accrocheurs.

Notre pronostic : victoire de Toulouse, bonus défensif pour Pau

Brive - Montpellier

Brive, costaud à la maison, reçoit le dauphin du Top 14. Les Corréziens tenteront de se sortir d'un piège redoutable avec une solide équipe héraultaise qui reste sur 3 succès consécutifs. Avec la forme étincelante de son demi de mêlée Springbok Cobus Reinach, l'avantage est pour nous en faveur du MHR. Si Brive devrait résister, les quatre points iront côté visiteurs.

Notre pronostic : victoire de Montpellier, bonus défensif pour Brive

Castres - Lyon

Ce sera l'un des chocs de cette 18ème journée à n'en pas douter. Les Castrais restent sur un succès probant à Mayol et se montrent dangereux par leurs diverses forces. Pour Lyon, c'est un septième succès consécutifs toutes compétitions confondues qui sera l'objectif du jour. Couilloud, Tuisova et Pierre-Louis Barassi, de retour, devront s'employer mais selon nous, Castres tiendra bon pour ravir Pierre-Fabre.

Notre pronostic : victoire de Castres

Toulon - Perpignan

C'est la tempête dans le navire RCT. Et c'est dans la tempête qu'on reconnaît les hommes. Toulon reçoit Perpignan dans un match vital dans la course au maintien, une rencontre qui sent la poudre. Pour Toulon, l'heure du réveil a définitivement sonné. L'Usap ne laissera rien, rien du tout aux Varois car eux aussi veulent sauver leur peau et en donneront cher. Dans une ambiance électrique, Toulon s'imposera et quittera la zone rouge.

Notre pronostic : victoire de Toulon

Stade français - Biarritz

En plein confiance après s'être imposé sur le fil à Toulouse et revigoré par le scénario du match, Paris arrive plus que jamais favori. Large favori même pour une rencontre qui semble déséquilibrée face à la lanterne rouge du classement, Biarritz. Un BO qui est l'une des pires équipes loin de ses bases avec seulement 135 points inscrits en 8 matchs. Pour nous pas de surprises ici, les Soldats roses vont se défaire aisément de Biarritz. Le bonus offensif est à envisager.

Notre pronostic : victoire bonifiée du Stade français

La Rochelle - Clermont

L'odeur de la révolte plane au dessus de Marcel-Deflandre. Après trois défaites face à Biarritz, Montpellier et Castres, les hommes de Ronan O'Gara seront motivés et auront à coeur de l'emporter face à un adversaire direct dans la course au top 6. Même dynamique pour des Clermontois en manque de leur joueur phare Damian Penaud, probable meilleur attaquant du Top 14. Pour cette rencontre, notre vote ira en faveur des locaux.

Notre pronostic : victoire de La Rochelle

Bordeaux-Bègles - Racing 92

C'est l'affiche du dimanche soir et elle promet des étincelles. Leader inconstesté du Top 14 depuis la 12ème journée, l'UBB de Christophe Urios tentera de conforter sa place en haut du classement. il faudra pour cela se défaire d'une redoutable armada ciel et blanche et d'un pack d'avants qui s'est retrouvé. Les Girondins s'en sortiront, non sans difficulté, pour conserver la tête et ne pas se faire piéger par un écart amoindri si le MHR venait à s'imposer.

Notre pronostic : victoire de Bordeaux-Bègles