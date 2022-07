Début infernal pour Bayonne

L’Aviron bayonnais retrouve le Top 14 après une petite saison en Pro D2. Et les bleu et blanc ne seront pas déçus de revenir dans l’Élite du rugby. Pour la 1ère journée, les Basques se déplaceront à Toulon, avant de recevoir le Racing et de voyager au Stade français. Une entame de feu qui se prolongera avec la venue de l’UBB à Jean-Dauger, un déplacement à Brive et la réception de La Rochelle.

Six rencontres déjà décisives pour les hommes de Grégory Patat qui pourraient jouer les trouble-fêtes. Portés par l’euphorie de leur remontée, les Bayonnais auront à cœur de déjouer les pronostics.

Parra retrouve Clermont dès la 1ère journée

Les supporters clermontois ont certainement souri à la vue de leur calendrier. L’ASM se déplacera d’entrée sur la pelouse du Stade français, offrant une première confrontation face à Morgan Parra, néo-Parisien. Après 13 saisons en Auvergne, le demi de mêlée international ne perdra pas tous ses repères le 3 septembre prochain et comptera bien jouer un premier mauvais tour aux jaune et bleu.

Top 14 - Morgan Parra (Clermont).Icon Sport

Journée des derbys le 24 décembre

Comme la saison passée, le Boxing Day sera rempli de derbys. Parmi les grandes affiches de cette 13e journée, Castres se déplacera au Stade toulousain, et La Rochelle recevra Bordeaux-Bègles. Toulon retrouvera Lyon pour un remake de la finale de la Challenge Cup, et Bayonne affrontera Pau dans une rencontre entre voisins du sud-ouest. Le traditionnel derby du Massif central, entre Brive et Clermont, se déroulera en Corrèze.

Le samedi 24 décembre, la LNR songerait à ne mettre aucun match à 21h afin de permettre à tous les clubs de profiter du réveillon de Noël. La Ligue prévoirait également de ne faire jouer aucune rencontre le dimanche 25. Les matchs retour des derbys auront lieu le week-end du 25 mars.

Top 14 - Santiago Cordero (Union Bordeaux-Bègles) plaqué par Jules Favre (La Rochelle)Icon Sport

Mignoni de retour à Lyon en mars

Les Lyonnais vont devoir attendre sept mois avant de retrouver leur ancien coach. Si les joueurs du LOU fêteront Noël en même temps que leurs retrouvailles avec Pierre Mignoni à Mayol, Gerland accueillera son ancien chef de meute le week-end du 25 mars (21e journée). Parti après sept saisons lyonnaises marquées d’une Challenge Cup, Pierre Mignoni cherchera à refaire gagner la machine toulonnaise avec Franck Azéma.

Les confrontations Montpellier-Castres en octobre et avril

La LNR a donc arrêté la traditionnelle 1ère journée opposant les deux finalistes comme c’était le cas depuis plusieurs saisons. Castrais et Montpelliérains devront donc attendre le week-end du 8 octobre (6e journée) avant de se retrouver au stade Pierre-Fabre. Malmené toute la finale, le CO aura l’occasion de prendre sa revanche face aux Cistes. Le match retour se tiendra lors de la 22e journée (week-end du 15 avril) au GGL Stadium.