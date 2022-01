Voilà plus de deux mois que Brive n'a plus gagné en championnat. Cela fera exactement 84 jours, samedi au moment de pénétrer sur leur pelouse d'Amédée-Domenech. Depuis le 6 novembre et leur victoire contre le Racing 92 (12-10), les Coujoux ont enchaîné quatre défaites de rang les reléguant à la place non-confortable de barragiste. Alors samedi contre Biarritz, la lanterne rouge, c'est tout l'effectif corrézien qui est attendu au tournant. "Il faut agir en groupe, se resserrer, disait le capitaine Saïd Hirèche à l'issue de la dernière défaite contre l'Union Bordeaux-Bègles. C'est dur, nous sommes dans une position difficile mais nous n'avons d'autres choix que de regarder devant..."

"Apporter de la sérénité dans le groupe"

Pour autant, rien n'est encore perdu et rédhibitoire pour les Brivistes, qui comptent toujours un match en retard à disputer devant un stade comble contre Clermont, le 12 février, et qui ont l'avantage de disputer plus de matchs à domicile que leurs concurrents directs. Mais pour cela, il ne faut plus passer à travers à commencer par samedi et la réception du BO. Thomas Laranjeira, vice-capitaine du CAB, appelle tout le groupe à se révolter ensemble dans leur opération maintien.

"Révolutionner la chose tout seul c'est impossible dans ce sport, donc en tant que leaders du groupe nous essayons surtout d'emmener tout le monde dans le même chemin, avec le même objectif et la même envie pour valider notre objectif qui quoiqu'il arrive nous décrocherons tous ensemble, collectivement." Avant de rajouter : "Dans notre groupe, chacun a son mot à dire, son temps de jeu à avoir. C'est ce qui fait vivre l'équipe et le club depuis un certain temps. Je pense qu'aujourd'hui nous sommes assez expérimentés par rapport à certains du groupe donc on essaye surtout d'apporter une certaine expérience, un certain vécu pour dédramatiser certaines choses pour apporter de la sérénité dans le groupe. Après on sait très bien que la sérénité n'arrivera que s'il y a des résultats et de la performance. Le plus important c'est de gagner les matchs, et puis tout sera plus facile."

Des retours importants

Pour cela, le staff corrézien va pouvoir compter sur le retour de éléments importants à l'image du pilier gauche Hayden Thompson-Stringer et du numéro huit So'otala Fa'aso'o. Alignés la semaine dernière à Edimbourg, ces deux joueurs devraient enchaîner et seront à coup sûr précieux par leur capacité à porter le ballon et à mettre de l'avancée... Ce qu'il a parfois manqué aux Brivistes ces dernières semaines.