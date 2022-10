"Franchement, on a régalé avec les trois-quarts" se félicitait Raka à l’issue de la rencontre. Il faut dire que l’ailier clermontois s’est employé à valider chaque ballon qui lui était offert. À la 28ème minute, ses crochets et sa puissance faisaient déjà tourner la tête aux quatre défenseurs lyonnais, impuissants. Neuf minutes plus tard, il profita d’un cafouillage sur un renvoi pour marquer un essai de renard, au nez et à la barbe des Rhodaniens qui venaient de passer la ligne quelques secondes plus tôt.

En seconde période, Raka n’a pas baissé de régime et aurait pu être à la conclusion d’une séquence dantesque si Beheregaray ne s’était pas fait pénalisé. Le triplé n’attendra que quelques minutes. Après une phase de jeu digne du grand Clermont de la décennie passée, Damian Penaud servait parfaitement son acolyte sur un deux contre un d’école. Une rencontre majuscule pour le félin auvergnat qui signe son deuxième triplé en carrière après pareil exploit contre les Saracens, en 2017. Le récital de Raka est également à mettre en relief avec la partie pleine de Damian Penaud.

Le tourbillon Penaud enfin lancé ?

La saison de l’ailier français avait eu du mal à s’enclencher. Le Clermontois a manqué deux rencontres sur blessure et était lui aussi attendu après son premier match d’envergure face à La Rochelle. Penaud a d’abord été à l’initiative du premier essai de son compère du jour sur une touche jouée rapidement avant de lui aussi franchir la ligne. À la 55ème minute, le vainqueur du Grand chelem profite d’un bon jeu au pied rasant de Simone pour aplatir et soigner ses statistiques.

Mais le Clermontois a surtout été à l’origine d’une action de grande classe en passant en revue six défenseurs lyonnais sur une course en travers inimitable. Un numéro qui aurait pu signer l’essai de la soirée sans la charge du talonneur clermontois. Avec quatre essais, le duo Penaud-Raka est lancé sur orbite. Le premier s’est d’ailleurs permis de dépasser la barre symbolique des cinquante essais en Top 14. L’ailier auvergnat est même à une longueur de Wesley Fofana, toutes compétitions confondues (67 réalisations).