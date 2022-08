Même si les supporters des clubs de Top 14 ont repris le chemin des tribunes avec les amicaux, la vraie rentrée des classes, c'est samedi. Pour les plus fervents d'entre eux, la carte d'abonné est commandée, payée et déjà délicatement glissée dans le portefeuille. Le portefeuille, le même qui a servi à acheter ce précieux sésame, car pour beaucoup, conserver son siège numéro 102 au milieu du travé H est presque aussi important que de voir son équipe briller. Mais, si pour certains la dépense fut légère pour d'autres, il a fallu casser la tirelire.

Nous avons observé les prix selon le modèle suivant : l'abonnement le moins cher pour un nouvel abonné sans réduction et pour une place assise en tribune. À ce petit jeu, c'est l'USAP qui est le plus cher du marché. Pour le supporter des Sang et Or qui voudra assister à 13 matchs de Top 14 et deux matchs de Challenge Cup, il faudra débourser 325€. Juste derrière, ce sont les Clermontois qui devront payer juste un euro de moins, 324€. Le champion d'Europe rochelais complète le podium avec 296€.

À l'inverse, le LOU est l'équipe qui reste la plus accessible de l'élite avec un abonnement à seulement 69€ suivie de près par Bordeaux, 70€. Pau et Castres sont à égalité sur la troisième marche où l'abonnement le moins cher coûtera 99€.

Le classement complet : 1. Perpignan (325€); 2. Clermont (324€); 3. La Rochelle (296€); 4. Racing 92 (250€); 5. Toulouse (200€); 6. Toulon (170€); 7.Brive (165€); 8. Montpellier (125€); 9. Paris (112€); 10. Bayonne (100€); 11. Castres (99€); 11. Pau (99€); 13. Bordeaux-Bègles (70€); 14. Lyon (69€).

Perpignan arrive en tête du classement des tarifs d'abonnement.Icon Sport

Bayonne, plus gros rabais

Quand on compare aux prix de la saison passée, le chiffre qui marque le plus se trouve du côté de Bayonne. Pourtant nouveau promu en Top 14 le club ciel et blanc a réduit son prix de 150% passant de 250€ à 100€ en une saison. Dans le Tarn, à Castres, les supporters vont aussi pouvoir faire des économies, l'abonnement passant de 170€ à 99€. Autre baisse à souligner pour le Stade Français, moins 30%, 160€ la saison passée, 112€ cette année. Des clubs on aussi fait le choix de ne pas bouger leurs prix. C'est le cas de Montpellier, Toulon, La Rochelle, Lyon et Pau.

Enfin, quatre écuries connaissent une augmentation du coût de leur abonnement cette saison, la plus conséquente est pour le Racing 92. Plus 40% à la U Arena, l'abonnement est passé de 150 l'année dernière à 250€ pour l'exercice 2022-2023. Les supporters brivistes payeront 9% de plus (de 150 à 165€). Perpignan et Toulouse augmentent aussi leurs prix, de 5% chacun.

La liste complète : Perpignan (+5,5%); Clermont (-10%); La Rochelle (+0%); Racing 92 (+40%); Toulouse (+5%); Toulon (+0%); Brive (+9%); Montpellier (+0%); Paris (-30%); Bayonne (-150%); Castres (-71%); Pau (+0%); Bordeaux-Bègles (-11,3%); Lyon (+0%).

Par Pierre Magne