Quelles sont vos premières impressions sur l’équipe, l’environnement ?

De l’intérieur, on voit bien que cette équipe vit bien. Les mecs se mettent beaucoup de pièces entre eux, ça se voit qu’il y a une très bonne entente. C’est top. Et puis il y a beaucoup de jeunes aussi, avec des mecs que je connais assez bien aussi. L’intégration est donc plus simple.

Vous allez faire face à une concurrence bien plus importante que celle que vous aviez à Mont-de-Marsan, comment abordez-vous ce défi ?

Je suis très impatient de découvrir les autres demis de mêlée du club car j’estime que la concurrence doit tirer l’équipe vers le haut. Je suis encore jeune, très jeune même donc j’ai envie d’emmagasiner l’expérience d’un Cobus Reinach ou d’un Gela Aprasidze, deux mecs qui jouent des matchs internationaux tous les ans. Je trouve que c’est forcément positif d’avoir de la concurrence, surtout quand elle est saine et qu’elle consiste dans de la transmission plutôt qu’en le fait de se mettre des bâtons dans les roues.

On imagine vous avez suivi avec attention la fin de saison dernière du MHR, est-ce qu’elle a décuplé votre envie de rejoindre le club ?

Forcément ! Quand tu vois des matchs comme ça et les émotions qu’ils transmettent sans oublier la fête qu’ils ont fait après cela donne forcément envie de travailler très dur pour être dans la continuité de ce qu’ils ont fait. Cela donne de l’appétit…