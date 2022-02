Eloigné des terrains durant quinze jours en raison d’une commotion subie lors du déplacement à Lyon (26-22, 17ème journée), Léo Barré a retrouvé le chemin de l’entraînement lundi, tout en passant les épreuves de son BTS blanc en communication. Véritable pépite du club parisien, le jeune ouvreur (19 ans) passé par Massy revient sur le retour en force de son équipe.

Comment expliquez-vous cette belle éclaircie qui porte votre équipe depuis quatre matchs (trois victoires, une défaite) ?

On a un énorme élan de confiance. Et les résultats suivent après ce début de saison si compliqué. Ce n’était pas évident de trouver une certaine cohésion avec beaucoup de nouveaux joueurs, des jeunes aussi qui intégraient le groupe. On devait arriver à trouver cette émulation. C’est désormais le cas. Mais il faut conserver cette dynamique pour aller chercher le Top 6 et terminer cette saison, qui a mal commencé, sur une bonne note.

Le Stade Français Paris est-il guéri et à l’abri d’un nouveau trou d’air ?

On va rester humble. C’est le terrain qui parle. Mais l’état d’esprit a toujours été là. Même après ces défaites à répétition. On a trouvé les ressources mentales pour se relancer. Et la Champions Cup nous a fait le plus grand bien.

"Waisea ? C’est un grand bosseur et un grand chambreur… C’est pour ça qu’on l’aime tous"

Justement, on a le sentiment que cette victoire lors de la dernière journée contre le Connacht Rugby (37-31), avec un huitième de finale à la clé, a vraiment été une bascule dans votre saison…

Cette qualification a été un soulagement dans pas mal de tête. On a réussi à arracher ce huitième de finale, au bout du suspense, qui nous a complètement relancé. C’est une compétition rare à jouer, surtout pour les jeunes joueurs comme moi. On se donne à fond. Pour notre confiance, ça a tout changé.

Depuis décembre, vous performez à Jean-Bouin (4 victoires, 0 défaite) et vous allez chercher des points à l’extérieur (victoire à Toulouse, bonus défensif à Lyon). On vous sent solide quel que soit le contexte…

Cela nous rappelle notre fin de saison de l’an passé où l’on a enchaîné les victoires pour accrocher le Top 6. On cherche à reproduire le même scénario même si la bataille pour les 6 s’annonce assez rude cette année. L’objectif est vraiment d’aller récupérer le maximum de points de possible, partout, pour n’avoir aucun regret.

Top 14 - Léo Barré (Stade français)Icon Sport

"On reprend du plaisir à jouer"

Beaucoup d’observateurs considèrent Waisea comme le meilleur joueur du Top 14. Que vous inspire-t-il ?

Il a toujours été impressionnant. Quand on regarde toutes ses saisons, il a rarement déçu. Il sort du lot avec des capacités physiques et techniques hors-normes. Il est toujours à fond, que ce soit aux entraînements ou en match. Quand tu joues avec un mec aussi fort, qui est en plus cool et super bonnard, on ne peut prendre que du plaisir à ses côtés. C’est un grand bosseur, un grand chambreur aussi dans le vestiaire. Ça fait sa force, et c’est pour ça qu’on l’aime tous.

Le Stade Français Paris occupe la 7ème place, à trois points du Stade Toulousain. Connaissant les ambitions du Docteur Wild, cette qualification est-elle pesante ?

Depuis le début de la saison, on est des morts de faim. On ne veut rien lâcher. Même si les résultats n’ont pas toujours été en notre faveur, notamment durant l’automne. On reprend du plaisir à jouer. Que ce soit dans la ligne de trois-quarts ou devant, on se trouve beaucoup mieux. C’est important pour la confiance quand on a un groupe aussi jeune que le nôtre. J’insiste sur ce mot de confiance qui doit nous porter jusqu’à la fin de la saison.

Un mot sur Montpellier qui est vraiment l’équipe en forme du moment…

C’est clairement l’équipe qui tape fort, avec un gros paquet d’avants. C’est une équipe qui sait gagner les matchs. Mais on s’est préparé pour faire un gros déplacement. On s’attend à du combat, on va être bien accueilli…