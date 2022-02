Non-vacciné, il avait été tenu éloigné des terrains en début d'année avant de pouvoir revenir sur les terrains après avoir contracté le Covid-19. Jamais au premier plan mais toujours important dans la formation rochelaise, Liebenberg était un membre important de l'équipe qui a réussi à se hisser en finale de Top 14 et de Champions Cup la saison dernière.

Cette décision de raccrocher les crampons si jeune, le champion du monde U20 en 2012 l'explique par "l'envie de découvrir d'autres passions" : "Pendant le premier confinement, il y a deux ans, je me suis découvert de nombreuses passions. C'est pour cela que j'ai décidé d'arrêter le rugby pour me donner un peu de temps pour découvrir encore un peu plus ces passions" Alors qu'il arrive en fin de contrat, le Rochelais ne prolongera donc pas et mettre un terme à sa carrière de joueur dans quelques mois. Il a, pour autant, la volonté de rester en France.