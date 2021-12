Au niveau des autres blessés au CO, Stéphane Onambélé a repris la course et sera de retour en janvier 2022 sauf rechute. Le capitaine tarnais Mathieu Babillot est lui à deux doigts de reprendre la course tandis que Baptiste Delaporte poursuit la réathlétisation de son mollet.

Toujours en troisième ligne, le Néo-Zélandais, Teariki Ben-Nicholas a été touché face aux Harlequins en Champions Cup, il souffre d'une lésion à l'ischio-jambier.