"Je suis triste de devoir quitter Toulon et mes coéquipiers à la fin de la saison mais des raisons personnelles m'y contraignent." Voila comment le colosse du Cap explique aux supporters et au public son départ anticipé du club varois. Après trois saisons, il a pour l'heure disputé 23 rencontres, 21 en tant que titulaire. Débarqué à Mayol avec un tout frais titre de champion du monde, Etzebeth a signé avec un statut lourd à assumé.

Ses prestations impressionnantes du début de mandat ont évidemment enchanté les supporters mais ses blessures ont malheureusement freiner la dynamique. Des supporters forcément heureux de voir une star du rugby mondial arrivé dans leur club, mais qui n'en auront profité que trop peu. Absent à plusieurs reprises et notamment trois mois suite à une répétition de commotions cérébrales, l'unique présence sur le terrain du géant deuxième ligne impressionnait les adversaires.

Mais la saison n'est pas finie et l'ancien joueur des Stormers aura a coeur de terminer l'histoire sur quelque chose de positif. "J'ai la volonté de tout donner avec cette équipe jusqu'à la fin de la saison, pour permettre à Toulon de performer, de remonter au classement et d'être ambitieux en Challenge Cup". Un maintien et une fin de saison sans apnée serait probablement le plus beau cadeau de départ que pourrait faire le joueur aux 103 sélections.

La franchise des Sharks est "en négociations avancées", selon les informations des médias sud-africain.