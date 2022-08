Ils sont au nombre de dix-neuf. Dix neufs joueurs évoluant dans des clubs français, dont dix-huit de Top 14 (Lucas Mensa, joueur de Mont-de-Marsan, a été appelé avec l'Argentine), ont été convoqués fin juillet pour le Rugby Championship. Une compétition entre nations du Sud, qui tient pour particularité de se jouer pendant deux mois, en août et septembre. Un problème, lorsqu'on sait que les championnats de Top 14 et de Pro D2 reprennent généralement le dernier week-end d'août ou le premier de septembre.

Les clubs français handicapés

Donc oui, les clubs français vont débuter leur championnat sans de leurs internationaux "sudistes", ce qui a pour effet de les handicaper. Regardez plutôt : du côté de Castres ou de Toulon. Les Tarnais devront commencer le championnat sans leur maître à jouer, Benjamin Urdapilleta (Argentine). Les Toulonnais, eux, sont privés de Cheslin Kolbe (Afrique du Sud), mais surtout de Facundo Isa (Argentine). L'absence du Puma est d'autant plus problématique qu'il laisse un vide en troisième ligne centre. Seul Parisse (38 ans) se retrouve comme spécialiste au poste, ce qui obligera certainement Charles Ollivon à se décaler en huit.

Top 14 - Facundo Isa (Toulon)Icon Sport

"Des joueurs comme Eben Etzebeth et Facundo Isa sont un clair handicap pour le club", avait d'ailleurs asséné le président du RCT, Bernard Lemaître, l'année dernière dans Var Matin. Ce dernier faisait allusion au fait que ses deux colosses étaient absents une trop grande partie de la saison à cause de leurs sélections. Un problème récurrent pour les équipes de Top 14, encore plus depuis l'épisode Covid-19. Une période qui a été fatale aux Jaguares, l'équipe argentine qui était composée de la plupart des joueurs de l'équipe nationale.

Clermont a pris les devants

La franchise a souffert du manque de compétition, puisqu'elle s'est retrouvée à ne plus pouvoir disputer le Super Rugby, une compétiton qui a éclatée en plusieurs morceaux suite à la crise sanitaire. Les Argentins ont alors suivi un exil vers l'Europe et sur les 32 joueurs convoqués pour le Rugby Championship cette année, la moitié (16) évolue en France. Alors pour contrer ce phénomène, un club français a, cette saison pris les devants. Il s'agit de Clermont, qui compte dans son effectif le Wallaby Irae Simone et les Pumas Tomas Lavanini et Bautista Delguy.

Irae Simone (Brumbies)Icon Sport

Si le deuxième ligne va manquer le début de championnat, les Auvergnats ont réussi à négocier avec les sélections australiennes et argentines pour que Simone et Delguy soient de retour après la deuxième et la troisième journée de Rugby Championship. Le tout, afin qu'ils puissent disputer le début de championnat avec l'ASM. Une technique qui pourrait, qui sait, être utilisée dans le futur par d'autres clubs handicapés par ce Rugby Championship mal placé. Mais en attendant, il faudra attendre pour voir certaines pointures du Sud en Top 14, surtout qu'elles risquent à nouveau d'être appelées pour les tests de novembre...