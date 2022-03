"Charles n’est pas loin de pouvoir reprendre", annonçait déjà la semaine dernière Franck Azéma. Cette semaine, son retour est quasiment acté. Charles Ollivon devrait même débuter dans le XV de départ Toulonnais face à Montpellier samedi pour une rencontre en retard de la 14e journée de Top 14, même si le manager varois ne souhaitait pas être affirmatif en conférence de presse ce jeudi : "Il s’entraîne bien depuis la semaine dernière et il a le feu vert. On ne veut pas brûler les étapes non plus parce qu’il faut qu’il soit prêt physiquement mais il postule."

Absents des terrains depuis 278 jours, le capitaine de l’équipe de France aux 23 sélections, avait été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche lors de la dernière journée de Top 14 à Castres la saison dernière. Depuis, il avait aussi subi une opération de l’épaule et passé son temps en convalescence entre le Var et Capbreton.

"Tout le monde a hâte de le retrouver, explique Franck Azéma. Il va apporter sa qualité de joueur d’abord mais de leader avec l’expérience qu’il a. C’est un international, capitaine de l’équipe de France, ça donne envie de l’avoir avec nous rapidement. Il amène de la confiance comme a pu en amener Eben Etzebeth quand il est revenu. Tout à l’heure nous citions Jan Serfontein côté montpelliérain mais Charles c’est pareil, ce sont des garçons qui amènent une assise et des standards qui sont importants."

" C’est un leader né "

Blessé à Castres alors que le RCT menait (10-0), l’absence du troisième ligne d’1,99 m pour 115 kilos a manqué à ses coéquipiers toute la saison. Cette absence combinée à celle de Baptiste Serin, Sergio Parisse, Eben Etzebeth et Cheslin Kolbe (tous blessés plusieurs mois cette saison) a cruellement pesé sur les mauvais résultats varois cette saison.

"C’est un leader né donc il va nous apporter déjà sur ce secteur, confirmait le pilier droit Emerick Setiano. Depuis qu’il est revenu à l’entraînement, il nous apporte son expérience et son leadership. Ca va nous faire du bien aussi sur le terrain. C’est un très bon joueur et on va pouvoir s’appuyer sur lui mais je lui laisse le temps de faire sa réflexion tout seul et de faire son match. Il a déjà de la pression sur les épaules mais j’ai confiance en lui. On a un groupe assez plat, donc des joueurs de qualité ce n’est pas ce dont on manque. Mais Charles peut nous aider sur plein points et nous apporter quelque chose de différent."

Le jeune demi-de-mêlée de 20 ans, Jules Danglot, arrivé cet été en provenance de Montpellier, souhaite aussi pouvoir s’appuyer sur les savoirs du joueur de 28 ans : "Justement Charles est un joueur avec beaucoup d’expérience, capitaine avec l’équipe de France. Quand un joueur comme ça revient dans le groupe, il apporte une certaine sérénité autour de lui et ça met en confiance. Après, nous connaissons aussi ses qualités : il ne lâche jamais rien, son jeu est très franc et il sait comment aider les mecs autour. Et nous, on attend que son retour pour qu’il nous donne toute son envie."

En plus d’apporter offensivement et défensivement, Charles Ollivon reste un excellent sauteur. Il pourra donc apporter toutes ses qualités en touche, un secteur où les Toulonnais ont été en difficulté cette saison. En démarrant à Montpellier, deuxième de Top 14, le troisième ligne pourra aussi engranger du temps de jeu avant la réception de La Rochelle la semaine suivante, match ô combien important dans la course au maintien du RCT.

Par Tristan Arnaud