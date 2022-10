La saison dernière, Brive avait envoyé l’Usap disputer le terrible "access match" s’imposant aisément à Paris (17-33), lors de la dernière journée de Top 14. Dans la foulée, le manager catalan Patrick Arlettaz avait largement critiqué le comportement des soldats roses, qu’il accusait alors d’avoir faussé le championnat : "Si vous avez enregistré le match, envoyez-le au Stade français, ça va leur faire du bien je pense.

Ces valeurs-là, on les a ! Vous m’avez demandé cette semaine si je pensais que le Stade français allait jouer le jeu lors de cette dernière journée. Naïvement, connement, je pensais que oui et puis j’ai entendu le Stade français dire qu’il allait faire le job et qu’on devait faire le nôtre. On l’a fait. Eux ? Pas vraiment… Quand on a le premier budget de France et qu’on ne se qualifie pas, aujourd’hui on comprend pourquoi… "

Top 14 - Patrick Arlettaz (Perpignan)Icon Sport

Inutile de dire que l’éclat de voix d’Arlettaz avait alors été très mal perçu par les soldats roses, lesquels ont depuis mûri leur revanche avant de foudroyer le rival catalan samedi après-midi (52-3). En conférence de presse, samedi soir, le flanker du Stade français Sekou Macalou expliquait donc : "On avait à cœur de montrer à Perpignan que nous étions nous aussi des combattants. La saison dernière, nous ne nous étions pas sentis respectés par cette équipe et avons aujourd’hui réagi de la plus belle des manières".

Un partout, balle au centre ?