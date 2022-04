Le Racing a parfaitement entamé sa série de trois matchs face au Stade Français ce dimanche soir dans son Arena. Après s’être déjà nettement imposé lors du match-aller, les hommes de Laurent Travers confirment leur mainmise sur le rugby dans la capitale et ses alentours et continuent de s’accrocher au Top 6. La lutte sera intense jusqu’au bout pour des Franciliens qui ne veulent naturellement lâcher aucune compétition dans cette fin de saison.

Le Racing n’aura eu besoin que de 6 minutes pour inscrire le premier essai d’une longue série, en réaction à une première pénalité de Sanchez. Sur une belle remontée de balle de Spring, relayé par Machenaud, les avants franciliens ont pris la suite, pour emmener Gomes-Sa derrière la ligne (7-3, 7e minute). Dans un début de match déjà débridé, où chaque équipe a imposé de longues séquences à son adversaire, Paris a répondu juste après le quart de jeu, avec un essai d’Etien, suite à un judicieux jeu au pied de Coville (10-13, 16e minute). Bien en place défensivement en début de rencontre, les Parisiens ont longtemps mis en échec les offensives du Racing, avant de perdre maladroitement un ballon dans un ruck, immédiatement exploité par un jeu au pied à suivre de Tanga pour Thomas, qui redonnait alors l’avantage à son équipe (15-13, 37e minute). Dans une première mi-temps équilibrée et pleine de jeu en première intention, le Racing basculait finalement en tête au tableau d’affichage. La pelouse synthétique de l’Arena offre toujours un jeu singulier, mais terriblement séduisant. Surtout quand l’équipe adverse se prend au jeu comme ce fut le cas du Stade Français. Le spectacle qui en a découlé était alors agréable, bien qu’un peu en dehors de toute considération tactique ou stratégique.

Du jeu, beaucoup de jeu et toujours en première intention pour une orgie d’essais

Dans ces conditions si particulière, c’est le Racing qui s’en est le mieux sorti finalement, avec un 3e essai dès l’entame de seconde période, une nouvelle fois au crédit de Teddy Thomas, servi idéalement par Le Garrec dans le côté fermé (22-13, 44e minute). Déjà auteur d’un doublé, Thomas a attiré la plupart des bons coups, avec un rôle déterminant sur le 4e essai de Lauret, suite à une pénalité jouée rapidement et bien exploitée par l’ailier du Racing sur l’aile droite. Après une sortie de ruck confuse, le ballon revenait dans les mains du 3e ligne international pour un break définitif (32-13, 55e minute). Un essai synonyme également de bonus, dans une fin de saison où chaque points aura son importance. Le Racing n’avait alors plus qu’à dérouler son jeu offensif, pour inscrire trois essais supplémentaires par Chouzenoux, Lauret (lui aussi auteur d’un doublé) et Imhoff, contre un seul aux parisiens, oeuvre du tout jeune Léo Barré. Dans le coup à la pause, la Stade Français s’est effondré et a abdiqué dans une fin de match totalement ébouriffante, et où les défenses ont fait preuve d’une certaine largesse. La note finale était alors salée pour les Parisiens, avec 7 essais concédés et plus de 50 points au compteur.

Grâce à cette 13e victoire de la saison, le Racing 92 reste en position favorable pour se qualifier (6e avec 56 points), mais demeure tout de même sous la menace directe de Lyon et Clermont. Une victoire qui va donner beaucoup de confiance au club des Hauts-de-Seine, avant d’aborder la coupe d’Europe à partir de la semaine prochaine. Pour le Stade-Français, à part un miracle, c’est probablement terminé pour les espoirs de phases-finales, et le devoir de regarder maintenant vers le bas du classement (11e avec 45 points). Les parisiens vont donc pouvoir maintenant se concentrer sur la coupe d’Europe et l’épisode 2 de cette trilogie du mois d’avril face au Racing.