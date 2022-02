Avec douze essais inscrits pendant ses deux derniers matchs à domicile et neuf points pris sur dix possibles, le Racing fait de nouveau peur à la maison, depuis le début de l’année 2022. Surtout, les matchs disputés à l’Arena sont souvent animés et la rencontre entre le Racing et Pau n’a pas dérogé à la règle. Dès le début de la rencontre, les joueurs de Laurent Travers se montraient dangereux avec des prises de balles tranchantes. Logiquement, Maxime Machenaud ouvrait le score d’une pénalité (3-0, 9e), puis le demi de mêlée était ensuite à la conclusion d’un temps fort de son équipe, au quart d’heure de jeu (10-0).

Dominée jusque-là, la Section se réveillait et décidait d’accélérer son jeu. Très dangereuse lorsqu’elle mettait de la vitesse dans ses lancements, la bande à Lucas Rey marquait trois essais en six minutes grâce à Daniel Ikpefan (16e), Antoine Hastoy (20e) et Eoghan Barrett (22e), pour mener alors 10-17. Après une seconde pénalité de Maxime Machenaud (13-17, 26e), dans une première période complètement débridée, Juan Imhoff redonnait l’avantage aux siens en plantant son centième essai avec les couleurs du Racing (20-17, 28e). À la pause, grâce à un nouveau coup de pied de Maxime Machenaud (35e), les Franciliens comptaient six points d’avance (23-17).

Le Bail, quel essai !

Au retour des vestiaires, le Racing faisait un nouveau break au score suite à une pénalité de Machenaud (26-17, 45e). Mais la Section allait une nouvelle fois revenir dans la partie. Sur une relance depuis ses 22 mètres, Pau remontait tout le terrain et le demi de mêlée Clovis Le Bail était à la conclusion d’un essai somptueux, qui relançait complètement les Béarnais (26-22, 55e). Dix minutes plus tard, c’est le trois-quarts centre Jale Vatubua qui permettait à Pau de revenir à hauteur de son adversaire (29-29).

Bousculé, le Racing s’en remettait alors à la fiabilité d’Antoine Gibert pour tenir le cap. Et à son contre en touche ! Le premier cité passait deux pénalités (73e, 79e), pour redonner l’avantage à ses coéquipiers. De son côté, l’alignement francilien, emmené par un grand Baptiste Chouzenoux, volait de précieuses munitions à la touche paloise dans le dernier quart d’heure. Et assurait ainsi la victoire à son équipe.