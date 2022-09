Un peu de retard à l’allumage en termes de jeu, mais de suite du suspense pour débuter cette nouvelle saison avec un duel engagé à l’Arena, entre un Racing 92 conquérant mais parfois brouillon, et un Castres Olympique longtemps en place et réaliste, mais davantage indiscipliné au retour des vestiaires, ratant le premier gros coup en ouverture de bal. Malgré avoir longtemps mené au score, le CO repart qui plus est bredouille de son déplacement à l’Arena, sans bonus défensif et ce à cause d’un essai dans les derniers instants.

Olivier Klemenczak a ainsi offert la victoire aux Franciliens, à l’issue d’une superbe relance initiée par Enzo Benmegal – 18 ans et premier match de TOP 14 – permettant un enchainement réussi de 2 contre 1 dans le couloir, et ponctué d’un essai (77e, 23-19). Avec la transformation de Teddy Iribaren, pourtant pas en réussite sur ses précédentes tentatives, c’est même une équipe de Castres se retrouvant sans bonus défensif qui a dû encaisser cette déception, malgré de bonnes choses montrées durant une bonne partie du match.

Les Racingmen finalement plus réalistes

Devant au score à la mi-temps, le Racing s’est offert un premier succès important, mais il aura souffert. Pour preuve, la réalisation d’Ibrahim Diallo, suite à un ballon écarté au large et déjà une première différence de Benmengal (27e, 8-9), était une finition en réaction aux premiers coups de pied de Julien Dumora, venu sanctionner l’indiscipline des Racingmen. Le réalisme l’a ainsi emporté, notamment quand Cedate Gomes Sa a cassé un plaquage et a raffuté pour finir une occasion, servi par un Spring mis sous pression (32e, 13-9).

En seconde période, Castres s’est pourtant retrouvé devant au tableau d’affichage, après une belle séquence défensive ponctuée d’un contre éclair, et d’un mouvement sur la largeur, terminé par Filipo Nakosi (56e, 15-17). On retiendra aussi cette volonté des deux équipes de longtemps jouer au pied pour se mettre respectivement la pression et tenter de se nourrir des erreurs adverses. Mais c’est bien l’équipe à la meilleure efficacité offensive – qui a en plus connu des échecs face aux perches, qui l’emporte non sans mal pour lancer la saison.