7 : le Racing 92 impérial en touche

Les Franciliens, qui comptaient dimanche dernier cinq sauteurs dans leur alignement (Cameron Woki, Wenceslas Lauret, Fabien Sanconnie, Maxime Baudonne et Ibrahim Diallo), ont rendu dingues les jaunards de Jono Gibbes. A la Paris-La Défense-Arena, on a ainsi comptabilisé sept ballons volés en touche aux Clermontois !

964 minutes

C'est le temps de jeu de Geoffrey Doumayrou en Top 14 la saison dernière, titulaire à treize reprises en quatorze matchs. Le trois-quarts centre international (13 sélections) était notamment titulaire lors de la phase finale victorieuse du MHR.

Touché lors de la première journée, Geoffrey Doumayrou a connu sa seconde titularisation contre Bayonne le week-end dernierIcon Sport

14 : le nombre de points encaissés par Lyon contre Toulouse

C'est le plus faible total cette saison par la deuxième plus mauvaise défense du championnat, juste devant la lanterne rouge briviste, qui avait toujours encaissé au moins 21 points par rencontre. Un progrès à confirmer dans l'enfer de Jean-Dauger samedi après-midi.

34 : La Rochelle serial marqueur à domicile

Attaque la plus prolifique de la division en nombre d'essais (34), avant le coup d'envoi de cette 12ème journée, le club à la Caravelle s'avère néanmoins bien plus efficace à Marcel-Deflandre (26) qu'en dehors (8). La Rochelle ne pointe qu'au douzième rang des attaques à l'extérieur. Ce qui ne l'a pas empêché de s'imposer à deux reprises (à Lyon et Brive) en cinq déplacements.

Avec quatre réalisations, Pierre Bourgarit est pour le moment le meilleur marqueur d'essais RochelaisIcon Sport

6 semaines d'absence pour Laporte

L'ailier ou arrière de la Section paloise, Clément Laporte, sorti à la mi-temps face à Brive en raison d'une douleur à un genou, sera absent six semaines. Il souffre d'une entorse du ligament interne. Il a été titulaire neuf fois lors des onze premières journées de Top 14.

7 : Joris Jurand meilleur franchisseur du CAB

Joris Jurand, auteur du seul franchissement à Pau le week-end dernier, est le meilleur Corrézien dans ce domaine. L'ailier ou l'arrière du CAB a déjà franchi à sept reprises le premier rideau adverse. Il figure même dans le top 10 du championnat dans cet exercice. Joris Jurand a également battu 23 défenseurs.