Noy hay billetes. C'est assez rare pour être signalé, mais la Paris Défense Arena était à guichet fermé pour ce choc entre le Racing 92 (5e) et Toulon (7e). Une vraie affiche de phase finale avant l'heure. Si le Racing est qualifiable avant la rencontre, une victoire de Toulon sur la pelouse des Ciel et Blanc, et ce sont les Toulonnais qui tenteront de remporter le bouclier de Brennus.

Le Racing a eu du temps pour préparer ce match couperet, ce qui n'était évidemment pas le cas de Toulon, qui a échoué en finale de la Challenge cup face à Lyon. Les Toulonnais ont su se remettre la tête à l'endroit après cet échec ? Au vu de l'entame de match, on dirait bien. Ce sont les coéquipiers de Serin qui ont mis la main sur le ballon et qui ont joué dans le camp adverse. Et à force de jouer, les Toulonnais ont su mettre à la faute des Racingmen brouillons (0-6, 9e).

Après avoir subi pendant dix minutes, et ayant concédé quatre pénalités, le Racing 92 a enfin eu la possibilité de jouer dans le camp du RCT. Et pour une première action, les hommes de Laurent Travers ont trouvé la solution grâce à la vista de Gibert qui a trouvé une brèche dans les 30m de la défense toulonnaise. Le jeu a pu rebondir et c'est Tanga qui a inscrit le premier essai en coin (5-6, 12e).

Si le Racing est revenu dans ce match, ce sont bien les Toulonnais qui glanent les combats dans les rucks, qui sont plus puissants ballon en main, et dont les plaquages font reculer les Franciliens. À force de dominé, Toulon a trouvé l'en-but. Sur un jeu au pied par-dessus magnifique de Carbonel, c'est Paia’aua qui est venu agrandir l'écart au score (5-13, 26e). Machenaud a réduit le score avant la pause pour permettre au Racing de ne revenir qu'à cinq points. (8-13).

Le Racing met l'essai de la gagne en supériorité numérique

Dans le premier quart d'heure de la seconde période, les deux équipes se sont échangés beaucoup de coup de pied. À la fois dans le jeu courant, mais aussi pour faire évoluer le tableau d'affichage (14-16, 54e). Le tournant du match, sans doute, s'est déroulé à l'heure de jeu. Le capitaine de Toulon Olivon a bousculé Thomas alors qu'il était en l'air. À un de moins, Toulon a craqué. Le Racing, plus frais sur la fin de match, a appuyé sur l'accélérateur, notamment via l'entrée du jeune Le Garrec.

S'il a manqué trois tentatives au pied, le jeune demi-de-mêlée a donné de la vitesse dans le jeu des Racingmen. Et c'est sur un exploit personnel de Juan Imhoff que le Racing 92 est passé pour la première fois devant au score. Son petit jeu rasant n'a pas pu être attrapé par la défense toulonnaise mais bien par l'ailier argentin (21-16, 63e).

Le RCT a eu la balle de match en toute fin de rencontre, mais l'action dans les 22m des Franciliens à la 80e n'a rien donné. Un en-avant de Olivon venant conclure le match et la saison des Varois.

Grâce à son succès 21 à 16 face à Toulon, le Racing participera à la phase finale. Les Racingmen se déplaceront à Bordeaux la semaine prochaine.