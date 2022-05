Le Racing 92 viserait le recrutement d'Eddie Jones après la Coupe du monde 2023, selon nos confrères de The Rugby Paper, afin d'étoffer son staff mené par l'expérimenté Laurent Travers. Sous les ordres de ce-dernier, les Racingmen n'ont remporté qu'un titre de champion de France en 2016. Les Ciel et Blanc n'arrivent pas à confirmer les attentes placer en eux, et ont souvent échoué en finale de Champions Cup (2016, 2018 et 2020). Ainsi, le club dirigé par Jacky Lorenzetti, actuellement quatrième de Top 14, chercherait un nouveau grand nom pour continuer sa conquête de trophée.

À la tête de la sélection du XV de la Rose depuis 2015, Eddie Jones a remporté trois Tournoi des 6 nations (2016 Grand Chelem, 2017 et 2020) et a été en finale de la Coupe du monde 2019. Le contrat de l'ancien talonneur australien prendra fin à la fin de la prochaine Coupe du monde en France.