Courtisé depuis de longues semaines, c'est finalement en Île-de-France que le technicien britannique posera ses valises la saison prochaine. Ce lundi en conférence de presse, Jacky Lorenzetti (président du Racing 92) a officialisé l'arrivée de Stuart Lancaster chez les Ciel et Blanc en tant que directeur sportif. L'actuel entraîneur du Leinster prendra donc la place de Laurent Travers.

"C’est avec beaucoup de joie et de fierté que je m’engage aujourd’hui comme directeur du Rugby du Racing 92. Je remercie Laurent Travers et l’ensemble du club pour la confiance qu’ils ont choisi de placer en moi. Je sais les responsabilités qui seront les miennes à la tête de cet effectif extraordinaire, assurément l’un des plus compétitifs en Europe. Je me réjouis de travailler avec tous ces joueurs de grand talent pour m’accompagner dans ma mission", assure Stuart Lancaster dans un communiqué publié par le Racing 92.

Arrivé au Leinster en 2016, Stuart Lancaster se lance dans une nouvelle aventure après avoir remporté une Coupe d'Europe en 2018 et avoir été sacré champion du Pro 14 (devenu le United Rugby Championship) quatre années consécutives, de 2018 à 2020.

Au Racing, Stuart Lancaster fera notamment équipe avec Thibault Giroud, actuel directeur de la performance du XV de France qu'il quittera à l'issue de la Coupe du monde 2023.

Qu'en est-il de Laurent Travers ?

À la tête du Racing depuis neuf ans, Laurent Travers a remporté un Bouclier de Brennus et permis à ses hommes d'accéder en finale de Coupe d'Europe à trois reprises (2016, 2018, 2020).

Laurent Travers, actuel directeur sportif du Racing 92.Icon Sport

Malgré les contacts évoqués avec de nombreux clubs, Laurent Travers a bien décidé de continuer l'aventure avec le Racing 92. En conférence de presse, Jacky Lorenzetti a présenté le nouvel organigramme pour la saison 2023-2024 et révèle donc que Laurent Travers prendra la présidence du directoire du club francilien. Lorenzetti prendra donc un peu de recul et sera donc président du conseil de surveillance.

"Je suis très heureux de m’inscrire dans la durée et dans cette logique innovante d’association de compétences. Je suis enthousiaste à l’idée de développer le projet de l’ampleur du Racing 92 qui se donne les moyens de fortes ambitions dans la détection, la formation et la performance pour hisser durablement le club au plus haut niveau", explique Laurent Travers.