Le Racing 92 confirme qu'il est l'équipe à battre sur ce début d'année civile et confirme surtout que cela risque d'être compliqué de venir s'imposer à la Défense Arena sur cette seconde partie de saison. Les Castrais ont essayé dans ce match important pour la qualification pour la phase finale, mais ils ont finalement craqué sur la durée. Dès les premières minutes de jeu, les hommes de Laurent Travers ont montré leurs intentions avec un des grands joueurs de la rencontre, Maxime Machenaud. L'international français passe son premier coup de pied du match dès la 3ème minute de jeu et lance le match des Franciliens. Ces derniers vont confirmer le bon début de match avec un essai de Wenceslas Lauret, qui va surprendre tout le monde, à commencer par Rory Kockott, qui voit sa passe être interceptée par le deuxième ligne français (10e). Les joueurs du CO ne vont pas se laisser abattre par ce début de match raté et vont réagir avec un essai d'Antoine Zeghdar (20e). La suite de la première période va être marquée par l'indiscipline des Castrais sur les deux côtés du terrain. Des erreurs qui vont profiter aux Franciliens et à Maxime Machenaud, qui engrange les points au pied et permet à son équipe de mener, logiquement, 16-8 à la mi-temps !

Le réveil castrais avant d'exploser

Le match va prendre une autre tournure en l'espace de 10 minutes, avec deux essais castrais. Tout d'abord de Julien Dumora, qui réceptionne une superbe passe au pied de Ben Botica (42e), puis un essai en coin de Geoffrrey Palis, après une nouvelle inspiration de Botica qui perce le rideau défensif des Franciliens, avec de servir son ailier (52e). Inspiré à la main, le Néo-zélandais l'a beaucoup moins été au pied, avec un terrible ratio de 2 sur 5.Castres revient à un petit point des locaux (19-18) et installe le doute dans les têtes adverses. Malheureusement pour eux, ce doute va vite être balayé d'un revers de la main par des Racingmen remontés. En l'espace de 25 minutes ces derniers vont coller un 26-0 aux Castrais, avec quatre essais, dont un doublé de Virimi Vakatawa (54e et 74e) ! Porté par un Maxime Machenaud à 100% au pied (6 sur 6), le Racing 92 a haussé le ton et a pris le dessus sur son adversaire physiquement. A la recherche du bonus offensif, les Franciliens vont tenter, dans les dernières secondes, une relance de leurs 22, mais ils vont se faire intercepter par Antoine Zeghdar, qui inscrit lui aussi un doublé (80e), et va éteindre les espoirs de bonus des locaux. Malgré cet objectif raté, le Racing 92 impose sa loi à domicile, remporte ce match important face à un concurrent direct à la phase finale, 45-25 et passe devant ce même adversaire au classement !