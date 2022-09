Le Racing presque toujours à l’heure

Depuis leur remontée en 2009, les Franciliens sont quasiment intraitables en début de saison. Le Racing 92 reste sur un bilan d’onze victoires sur treize rencontres en ouverture du championnat. Les deux défaites des Ciel et Blanc remontent à 2019 face à Bayonne, et 2016 contre Bordeaux-Bègles. Ce bilan exceptionnel de 84% de réussite lors de la première journée est le meilleur du championnat.

En recevant un Castres olympique revanchard après sa défaite en finale, les hommes de Laurent Travers auront l’ambition de remporter un premier duel face à un adversaire direct et de perpétuer la tradition.

Aucune victoire inaugurale pour Montpellier depuis 2017

Le champion montpelliérain doit vaincre le signe indien. Depuis cinq ans, le MHR ne s’est jamais imposé lors de la première journée. La saison dernière, les hommes de Philippe Saint-André avaient arraché un match nul sur la pelouse de Toulon grâce à un essai de l’indispensable Zach Mercer. En 2020, les Cistes étaient tombés au GGL Stadium face à la Section paloise, offrant la première surprise de la saison.

Face à la bande de Baptiste Pesenti, les Cistes entamaient une saison en enfer conclue à la douzième place. Il y a trois ans, les Castrais s’offraient également les Montpelliérains en ouverture du championnat. Là encore dans une rencontre serrée (26-25), Aaron Cruden avait eu la balle de match en toute fin de rencontre. En 2018 déjà, le CO s’imposait 25-20 sur le terrain du GGL Stadium et gâchait la rentrée montpelliéraine. Le MHR n’a pas connu un succès inaugural depuis 2017, face à Agen. À Marcel-Deflandre, le combat sera rude pour inverser la tendance.

Les Montpelliérains de Ruan Piennar sont les derniers à s'être imposés en ouverture du championnat, en 2017 face à Agen.Icon Sport

29% de réussite pour les promus…

La montée en Top 14 est souvent un baptême du feu pour les promus. Depuis la nouvelle formule du championnat à quatorze équipes, seulement neuf promus sur trente-et-un se sont imposés lors de la première journée, soit un pourcentage de 29%. Une statistique à la hausse depuis le succès homérique du Biarritz olympique face à Bordeaux-Bègles la saison dernière. Cette saison, seule une nouvelle tête monte en Top 14.

L’Aviron bayonnais démarre sa saison dans la fournaise de Mayol et devra sortir un exploit face à Toulon. À noter que la seule confrontation entre deux promus lors de l’ouverture du Top 14 a eu lieu entre le Racing 92 et Albi, en 2009.

… 56% pour les champions

La tendance augmente logiquement pour les champions. Mais les seize dernières saisons de Top 14 montrent que ces derniers ne sont pas tous souverains en ouverture du championnat. Neuf champions sur seize ont ainsi réussi leur première journée depuis 2005, année de l’instauration du Top 14. Un taux de pourcentage à peine au-dessus des 50% symbolisé dans les deux dernières saisons.

Vainqueurs en 2019 et 2020, le Stade toulousain s’est d’abord incliné à Clermont avant de l’emporter à La Rochelle l’année dernière. Souvent privés de leurs internationaux et démarrant leur préparation en retard par rapport aux concurrents, les champions ne tournent généralement pas à plein régime d’entrée. Face à La Rochelle, le MHR devra avoir les idées claires pour augmenter le pourcentage.

Romain Ntamack et le Stade toulousain s'étaient imposés à La Rochelle la saison dernière en ouverture du championnat.Icon Sport

371 points à battre

À chaque rentrée, certaines équipes arrivent plus mordantes que d’autres. La première journée de championnat permet aux félins du Top 14 de se lâcher après deux mois au repos. La première journée de la saison 2018-2019 reste à ce jour la plus prolifique en termes de points marqués. Le week-end du 25 août 2018, les quatorze équipes avaient inscrit un total de 371 points. Parmi les cartons de cette journée, Clermont avait notamment passé 67 points à Agen, le Stade français 46 à Perpignan, et l’UBB 41 à la Section paloise.

Une pluie d’essais s’était abattue sur le championnat… à l’inverse des rencontres inaugurales de l’exercice 2015-2016. Seulement 283 ont été décomptés, soit le nombre le plus bas depuis dix-sept ans. Dans un championnat qui n’a jamais semblé aussi serré avec autant de potentiel offensif, la barre de 371 points pourrait bien tomber au soir du 4 septembre prochain, après Bordeaux-Bègles - Toulouse.

Par Clément LABONNE