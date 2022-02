On peut parler de revanche, très clairement ! Car les Franciliens se souvenaient de ce match aller à l’Arena, fin novembre, perdu 14 à 37 alors qu’is menaient à la pause… et bien cette fois ils ont rendu la monnaie de la pièce aux Girondins, obtenant cette pénalité dans les derniers instants pour un plaquage haut de Dubié sur Chat, et concrétisée par le pied de Ben Volavola entré quelques instants plus tôt (81e, 13-16). Mais très honnêtement, ce match aurait très bien pu basculer dans l’autre sens, et cela se joue finalement à quelques détails, à la gestion de la discipline, secteur clé dans une partie où les défenses se sont imposées.

3 points séparent les Bordelais du nul, et ce sont les seuls points laissés en route au pied en tout début rencontre (3e), en position idéale, par le jeune Mateo Garcia. Titulaire pour la première fois avec les pros, cet espoir girondin a ensuite parfaitement relevé le menton pour tenter ballon en mains et retrouver la précision dans ses coups de pied (3 sur 4 au final). Car l’UBB s’est présentée aussi avec une équipe rajeunie, ce qui ne l’a pas empêchée de tenter et de se lâcher. À l’image d’un Roumat actif ou d’un Jolmes de tous les bons coups, l’envie a été au rendez-vous. Et la première différence a été faite par Ben Tameifuna sur une session de « pick and go » (19e) ; un essai synonyme d’avantage à la pause pour les Girondins (7-6).

Juan Imhoff, encore et toujours

Les Franciliens ont néanmoins su se montrer patients, et on a aussi eu le sentiment que l’apport de leur banc a permis de répondre à l’explosivité adverse en étant capable de faire preuve de davantage de lucidité dans le dénouement de cette partie. L’expérience a également été précieuse, et ce n’est pas un hasard si l’on a vu un Vakatawa capable de retrouver de belles sensations sur quelques situations. Surtout Juan Imhoff a signé un bel exploit pour l’essai des siens, d’un coup de pied à suivre sur l’aile et d’un sprint (51e). Malgré quelques sifflets sur ses tentatives, sur des terres si particulières pour lui, Maxime Machenaud a aussi répondu présent face aux poteaux quand c’était nécessaire (3 sur 3).

Si rien n’a donc été inscrit entre les 57e et 81e minutes, l’ultime pénalité de Volavola fait la différence et permet ainsi au Racing 92 de s’installer plus confortablement parmi les six premiers et de signer un septième succès consécutif toutes compétitions confondues (six si l’on ne prend pas en compte la victoire sur tapis vert face à Northampton, ndlr). Par contre, l’UBB tombe pour la première fois à Chaban-Delmas mais aussi pour la deuxième fois consécutive en championnat – après Toulon. Ce qui est une première cette saison.