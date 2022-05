C'est officiel, le Racing 92 a prolongé le contrat de quinze de ces joueurs. Le club parisien l'a annoncé ce matin dans un Tweet.

Parmi les quinze, on retrouve des cadres de l'effectif racingmen comme le pilier gauche Eddy Ben Arous (2025), le talonneur Camille Chat (2027), le troisième ligne Baptiste Chouzenoux (2024), le centre Henry Chavency (2024), Juan Imhoff (2024). Mais les hommes de Laurent Travers ont aussi pensé à l'avenir en prolongeant les pépites Antoine Gibert (2024), Nolan Le Garrec (2025) ou encore Max Spring (2025). Le deuxième ligne Anton Bresler arrivé en 2021, les piliers Ali Oz et Guram Gogichashvili, les troisième ligne Fabien Sanconnie et Ibrahim Diallo, formé au club, joueront respectivement avec le maillot Ciel et Blanc jusqu'en 2023, 2024, 2024, 2024 et 2025. L'ancien talonneur emblématique et désormais entraîneur Dimitri Szarzewski a également ajouté deux de plus à son contrat (2024).

Ces prolongations surviennent alors que le Racing 92 verra de nombreux joueurs de son effectif s'en aller à la fin de la saison à l'image de Georges-Henri Colombe, Yoan Tanga et Teddy Thomas en direction de La Rochelle. Les talonneurs Kévin Le Guen et Teddy Baubigny iront respectivement à Soyaux-Angoulême et Toulon, le deuxième ligne Victor Moreaux part pour Perpignan, le demi de mêlée Maxime Machenaud à Bayonne et l'arrière australien Kurtley Beale rentre au Waratahs.