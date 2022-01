C'est une déclaration forte de sens qu'a déclaré le chef du RCT dans les colonnes de l'Equipe à l'occasion d'une interview. "Nous n'avons que quatre joueurs aptes" en première ligne, a expliqué Bernard Lemaître. Avec le nouveau protocole de la Ligue Nationale de Rugby qui oblige les clubs a disposer de 23 joueurs négatifs dont six en première ligne, le RCT ne peut vraisemblablement pas disputer la rencontre de dimanche 18h à Mayol. Quelle que soit la décision de la Ligue, "nous ne jouerons pas [...] Si jamais on me dit "débrouillez-vous, faites jouer les juniors", je dirais non ! J'en accepte les conséquences mais on ne fera pas n'importe quoi" a clarifié l'homme d'affaires.

"On ne peut pas nous demander de jouer, je sais que la Ligue voudrait abslument que l'on joue motivée par l'absence de dates disponibles dans le calendrier, par Canal+, etc. Mais je ne vais pas faire jouer en première ligne des juniors face à des internationaux de la Rochelle. Je le refuse, je n'engage pas ma responsabilité là-dedans" a appuyé le président toulonnais.

À cette heure, la Ligue Nationale de Rugby n'a pas statué sur une possible annulation de la rencontre entre le RCT et le Stade rochelais.