Les dernières annonces du Président de la République Emmanuel Macron vont forcément avoir des répercussions sur le monde du sport professionnel. En effet, le chef de l’État a annoncé lundi que le pass sanitaire deviendrait "obligatoire dans les lieux de loisirs et de culture de plus de 50 personnes dès le 21 juillet prochain".

Une mesure qui va avoir comme conséquence la fin des jauges dans les stades, comme l’a précisé la ministre des Sports Roxana Maracineanu dès le lendemain en marge de la 16e étape du Tour de France : "Dans le monde du sport, nous étions déjà sur la question du pass sanitaire dès lors qu’il y avait un événement sportif avec plus de 1 000 personnes. Ce seuil a été baissé à 50 personnes. C’est une bonne nouvelle pour le monde sportif, ça va nous permettre de continuer à organiser des événements avec des gens responsables qui vont pouvoir continuer à avoir une pratique de loisir, de plaisir, en toute sérénité."

Ouverture des billetteries sans restriction

Les clubs professionnels peuvent donc espérer jouer dans des stades pleins dès la reprise des championnats. "À partir du mois d’août, une nouvelle loi va être votée. À partir du premier entrant dans un endroit, il y aura besoin de ce pass sanitaire. C’est un moyen pour l’écosystème sportif d’inciter à la vaccination. Ça doit être le moment de passer ce message à toute la société. La vaccination, c’est l’arme la plus pertinente pour lutter contre le Covid. […] Il faudra avoir un pass sanitaire pour rentrer dans les stades. Pour avoir des stades pleins pour la Ligue 1 et tous les rassemblements sportifs, il faudra passer par cette case, à savoir se faire vacciner ou avoir un test PCR si on est dans l’incapacité de se faire vacciner."

Les clubs de Pro D2, dont le championnat reprend dès le 27 août, pourront donc ouvrir leur billetterie sans aucune restriction, alors que la vaccination a connu un nouvel élan depuis les annonces du chef de l’État. On peut aussi s’attendre à un retour massif des supporters dans les stades pour la reprise du Top 14 le week-end du 4 septembre. Une mesure qui devrait redonner le sourire aux trésoriers des clubs après une saison où la jauge de 5 000 personnes avait rapidement été abandonné au profit des huis clos.