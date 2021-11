Les Montpelliérains se sont imposés 31 à 28 sur la pelouse du Stade Français. Devant quasiment tout le match et ayant inscrit quatre des cinq essais de la rencontre, Paris laisse une belle occasion de s'éloigner de la zone rouge. Montpellier, avec cette victoire, consolide sa place dans les six premiers.

Cinq essais inscrits, un tournant en fin de match, un scénario chamboulé à dix minutes de la fin... Voilà les ingrédients qui ont pimenté la rencontre entre le Stade Français et Montpellier cet après-midi au stade Jean-Bouin. Alors que la première période a été timide sur le terrain, la seconde a laissé place aux belles envolées de la part des 30 joueurs sur le terrain.

Montpellier s'est d'abord nourri des fautes à répétition de la part des Parisiens dans le premier acte. Foursans et Darmon permettant aux Montpelliérains d'avoir 12 points à la pause. Du côté des Parisiens, entrer dans les 22m était synonyme d'essai. Très réalistes dans le premier acte, les joueurs de Quesada ont inscrit un essai par Chapuis lors de leur premier entrée dans les 22m montpelliérain (12e). Et on doublé la mise juste avant la pause par l'ailier Glover. A la mi-temps, ce sont les Parisiens qui sont devant, d'une courte tête 15-12.

Le carton jaune de Gabrillagues, tournant du match

Les Parisiens ont commencé la seconde période comme ils ont terminé la première, avec un essai inscrit par leur deuxième ailier Etien. Paris semble avoir fait le plus dur en ayant dix points d'avance sur les Cistes, mais c'était sans compter sur l'indiscipline des joueurs parisiens. Avec le pied de Foursans, le MHR ne se laisse pas détacher. Même le doublé d'Etien à l'heure de jeu n'a pas douché les espoirs de Montpellier. Car, dans les 20 dernières minute de jeu, Montpellier a tout joué. Et à force d'insister, Gabrillagues a écopé d'un carton jaune à la 65e. Le tournant du match. Juste après cette sanction, Montpellier a inscrit un essai par Tisseron sous les poteaux. A dix minutes de la fin, Bouthier va inscrire le drop de la gagne pour avoir quatre points d'avance (27-31 à la 72e). Paris tentera le tout pour le tour sur la fin de rencontre, mais la défense des Cistes aura tenu bon.

Montpellier s'offre une belle victoire sur la pelouse de Stade Français et consolide sa place dans le top 6. Du côté de Paris, les deux points de bonus glanés, offensif et défensif, ne devraient pas satisfaire Quesada et son staff. Le Stade Français traîne toujours en bas du classement.