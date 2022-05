Voilà une incompréhension qui pourrait avoir de lourdes conséquences. On jouait la 72e minute, et le score était déjà fait en faveur des Toulousains après l'essai d'Emmanuel Meafou (23-8), quand Cyril Baille, Zach Holmes et Martin Page-Relo sont entrés sur la pelouse d'Amédée-Domenech. Le problème ? C'est que seulement deux joueurs sont sortis avant que le jeu ne reprenne : Dorian Aldegheri et Pita Ahki. Et durant 14 secondes, le temps que les Brivistes ne soit pénalisés, les Rouge et Noir ont évolué à 15 alors que Charlie Faumuina avait déjà écopé un carton rouge, à la 17ème minute. Les Toulousains auraient dû être alors 14. Finalement, c'est Romain Ntamack qui est sorti au premier arrêt de jeu suivant cette confusion.

Un précédent en Nationale l'an dernier

Cette erreur, même si elle n'a pas eu de conséquence directe sur le score et le résultat du match peut-elle être sanctionnée ? C'est en tout cas possible si l'on en croît les précédents. En effet, en 2020 lors du match de Nationale opposant Nice à Narbonne, les Niçois avaient évolué 30 secondes à 16 contre 15. Si le résultat n'avait pas été bouleversé pour autant, le match avait dû être rejoué. La question a donc été posée à Jeremy Davidson après match. "Il faut voir ce qu'on va faire avec le club, je ne suis pas encore au courant de la décision que nous allons prendre. Les arbitres sont déjà partis, donc à voir..." répondait le manager briviste.

Cela pourrait avoir de grosses conséquences dans la course au maintien pour Brive, qui devance Perpignan de seulement trois points avant le déplacement des Catalans à Castres ce dimanche soir, mais aussi concernant la qualification du Stade toulousain.