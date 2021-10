Cette rencontre entre Biarritz et Lyon avait été placée sous le prisme du duel de demis de mêlée entre les frères Couilloud, Barnabé face à Baptiste, le cadet recevant l’aîné, et c’est le Lyonnais qui a pris le dessus sur le Biarrot. La parfaite illustration de cette domination, c’est ce triplé inscrit par l’international français, forcément décisif au moment de faire les comptes dans un match maîtrisé par le LOU. Les hommes de Pierre Mignoni ont fait preuve de solidité en défense, ont conforté leur statut de meilleure attaque du championnat, et se sont appuyés sur une solide mêlée.

Les trois essais de Baptiste Couilloud font en partie la différence, en étant d’abord à la conduite d’un ballon porté (17e), en venant bonifier un contre sur une course de 60m (42e), puis en faisant les bordures sur une longue séquence (50e). Voilà une prestation aboutie pour le Lyonnais, dont on sait qu’il avait besoin de justement retrouver de la confiance. Sa gestion et sa maîtrise, comme sa capacité à mettre la pression sur l’adversaire – parfois même son frère – ont grandement contribué à la conduite du jeu et à cette efficacité des Rhodaniens sur 80 minutes.

Biarritz indiscipliné, malgré un bon contre en touche

Le LOU, qui restait sur deux revers de rang, décroche son premier succès à l’extérieur de la saison et par la même occasion son quatrième point de bonus en six matchs, ce qui est significatif. Les autres marqueurs rhodaniens sont Patrick Sobela sur une charge puissante après une déviation en touche (11e), Léo Berdeu en force sous les poteaux en sortie de ruck (60e) et Thibaut Regard sur interception (65e). Lyon a pratiqué un jeu efficace, et a fait preuve de sérénité.

On ne peut pas en dire autant du BO, pourtant intéressant dans son contre en touche, mais trop indiscipliné pour espérer, et surtout dans l’incapacité de maintenir son adversaire sous pression. Les 20 premières minutes de la rencontre en sont la preuve. Si Clément Renaud a bien trouvé la faille sur ballon porté (29e), c’est bien là l’une des rares occasions de la partie pour des Basques brouillons, qui enchainent un troisième revers consécutif, et le deuxième à Aguiléra.