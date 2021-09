"Je ne sais pas si j'y suis pour beaucoup, mais en tout cas j'ai tout fait pour le faire venir", a reconnu vendredi en souriant le demi de mêlée international en conférence de presse. "Je suis très content de l'avoir avec nous ici", a-t-il ajouté, même s'il a trouvé "un peu bizarre au début de le voir dans le vestiaire et sur le terrain avec ce maillot rouge et noir".

Dupont (24 ans) et Jelonch (25 ans) ont déjà évolué ensemble à Auch et à Castres, où les deux joueurs ont même vécu ensemble en colocation. "Au-delà de notre relation d'amitié, je savais que ce serait une plus-value pour notre effectif (...), que notre philosophie de jeu allait lui plaire et qu'il allait pouvoir s'épanouir avec nous", a avancé le numéro 9 des Bleus.

Natif du Gers voisin, Jelonch, capitaine du XV de France lors de la récente tournée en Australie, s'est bien intégré à Toulouse, où il a retrouvé, en plus de Dupont, de nombreux joueurs déjà côtoyés en sélection. "Il n'est pas en terrain inconnu. Il a pas mal de copains dans l'équipe", a dit l'entraîneur des arrières toulousains Clément Poitrenaud. "Au-delà de ses qualités de combattant, c'est un garçon qui a de très bonnes mains et qui va rapidement s'intégrer à la façon dont on joue à Toulouse".

Pour que son intégration soit vraiment complète, Jelonch devra peut-être subir le bizutage capillaire traditionnellement réservé aux nouveaux joueurs du club. Reste à trouver un volontaire pour s'atteler à la tonsure du rugueux troisième ligne. "Je sais l'importance qu'il prête à ses cheveux. Il va peut-être falloir trouver des alternatives", a plaisanté son ancien colocataire Dupont.