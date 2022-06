S’il y eut un tournant dans ce match gagné 24-18 par Castres, c’est bien ce carton jaune infligé à Julien Marchand, peu avant la pause. Le talonneur international s’est rendu coupable d’une intervention illicite sur le relayeur adverse, le demi de mêlée Santiago Arata. Il l’a empêché de jouer le ballon par une tape sur le ballon ou sur son bras. On a ensuite vu Julien Marchand contester vivement la décision de M. Cayre, avec une véhémence qui nous a surpris. Il ergota sur l’endroit de sa faute (bras ou ballon) mais le débat était vain puisque toute intervention est proscrite. Son équipe a encaissé dix points : pénalité de Urdapilleta plus essai d’Arata transformé par le demi d’ouverture. La scène avait quelque chose de choquant. Un homme de l’expérience et du talent de Julien Marchand aurait dû pouvoir éviter ça.

La discipline aura coûté cher aux Toulousains, puisqu’ils ont subi deux cartons jaunes. Le premier fut infligé à Rory Arnold (22e) pour une intervention à la tête de Nakosi avec son épaule. On ne mettra pas cette faute sur le même plan que la précédente, Arnold est arrivé sans vitesse et sans intentionnalité. On mettra cette faute sur le compte du feu de l’action, surtout pour un gars qui mesure 2,08m. On y voit aussi une conséquence des consignes strictes de lutte contre les commotions, il est difficile d’y échapper quand on est au cœur du combat.

Mais le résultat est là, Toulouse a dû jouer vingt minutes en infériorité numérique. Quand on sait que les Toulousains semblaient un peu juste physiquement après leur saison éprouvante et le poids de la Coupe d’Europe, on mesure le handicap que ça a représenté. Les Castrais, eux, ont évité les expulsions temporaires. La différence est d’autant plus frappante qu’au bilan des pénalités concédées, ce fut l’égalité parfaite : 9-9.

On a même vu les Toulousains prendre le meilleur en touche et en mêlée, ils ont aussi marqué deux beaux essais (revoir celui de Ntamack après une longue séquence de passes avec une prise de risque impressionnante, un vrai cliché du jeu à la toulousaine).

Mais Castres a su faire le gros dos, en jouant avec ses armes (le pied de Urdapilleta, un sens du jeu direct aussi). Les égarements toulousains sont arrivés à point nommé.