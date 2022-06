Alors que les Tarnais mettent la pression dans le camp ciste, un ballon échappe à Botitu et Anthony Bouthier dégage son camp. Geoffrey Palis récupère le ballon et réalise un geste étrange dans la situation. Il tente un par dessus complètement manqué. Derrière, en deux temps trois mouvements (et un superbe jeu au pied de Zach Mercer) Montpellier ouvre la marque à la 5ème minute. Rien d’alarmant me direz-vous. Mais dans la foulée, les hommes de Saint-André profitent de leur ascendant psychologique. Après une touche qui illustre la bonne conquête globale montpelliéraine, Mercer, encore lui, décale parfaitement Chalureau. Pour la suite, les soutiens font le boulot et Verhaeghe prend l’axe du ruck au bord de l’en-but pour aplatir. Avec cet essai, les Méditérranéens collent le visage castrais près de l’eau, le nez prêt à tremper.

Coup de grâce avec classe

Mais sur un essai que l’on placera volontiers dans les plus mémorables de cette saison, Montpellier achèvera définitivement le CO. L’action débute par un ballon arraché par Bastien Chalureau dans un maul castrais qui montre encore que les dauphins en voulaient peut-être plus ce soir dans le combat du moins. Ensuite, toujours dans l’avancée, Montpellier lance une attaque parfaitement exécutée parachevée par une redoublée de Vincent pour Bouthier, et voilà que le score affiche 17-0 à la 12ème minute. Une première mi-temps qui a été clairement à sens unique et qui a décidé du sort global de cette rencontre.