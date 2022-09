Wainiqolo : saison deux, la confirmation

L'ailier de seulement 23 ans entame sa deuxième saison sur la rade, débarqué l'année dernière directement des Fidji, il a réalisé une saison très intéressante dans le Var. Avec 16 titularisations, quatre essais et 1230 minutes disputées, le bilan est bon pour le champion olympique de rugby à 7.

Cette saison, le Toulonnais doit donc confirmer. Titulaire lors des deux premières rencontres de la saison sur l'aile des rouge et noir, il a été l'un des joueurs les plus en vue côté Toulon. En ouverture contre Bayonne, le finisseur a ouvert son compteur d'essai dès la 17e minute de jeu, le message est passé. Contre Toulouse, même s'il n'a joué que 47 minutes (il avait dû quitter la pelouse en raison d'une blessure à une jambe), Jiuta Wainiqolo c'est : trois franchissements et 7 plaquages cassés. Le Fidjien qui n'a souffert que d'un simple coup tient sa place pour le choc, en espérant pour la beauté du spectacle, ne pas le voir encore diminué.

Le Fidjien, s'il continue sur sa lancée, apparaît donc comme un atout redoutable sur la rade et pourrait faire frémir les défenses du Top 14 encore cette saison.

Raka : toujours aussi redoutable

En face du Toulonnais, se trouvera ce soir, face à un autre finisseur de haut niveau. À la différence de Jiuta Wainiqolo, Alivereti Raka lui, a une grosse expérience en Top 14, il disputera ce dimanche soir son 81e match dans l'élite française. Le joueur qui a toujours porté les couleurs de Clermont, champion de France en 2017 a inscrit 64 essais en 106 rencontre toutes compétitions confondues, un véritable extraterrestre.

Sur ce début d'exercice 2022-2023, Raka apparaît comme indéboulonnable et a disputé toutes les minutes possibles. Il sera encore titulaire ce soir. Même s'il n'a pas marqué lors du premier match de la saison à Paris, l'ailier international français s'est rattrapé contre Pau en inscrivant un doublé. Autrefois la star à l'aile de Clermont, il est maintenant un peu dans l'ombre de son coéquipier Damian Penaud.

Malgré tout, et même s'il reste parfois inconstant, Alivereti Raka reste un des finisseurs les plus craints du Top 14.

Par Pierre Magne.