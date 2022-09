Miquel : le rebond attendu

C'est donc au centre du pack qu'un duel a particulièrement attiré notre attention. Miquel l'ancien Toulousain face à Roumat l'ancien Bordelais. Sur le papier pas le duel le plus enflammé, mais bien celui qui pourrait faire le plus d'étincelles. Surtout que les deux hommes ont encore tout à prouver.

D'un côté Antoine Miquel, le produit issu de la formation agenaise sort d'une expérience mitigée en terres toulousaines sur les trois dernières saisons. Barré par une concurrence féroce (Jelonch, Tolofua), le numéro huit n'a jamais réussi à s'imposer chez les Rouge et Noir (31 titularisations en 3 ans). Pétri de qualités, adroit ballon en main, bon pour user les défenses, Antoine Miquel se devait de trouver une opportunité où il serait le troisième ligne centre numéro un. Avec le départ, justement, d'Alexandre Roumat et la retraite de Louis Picamoles, tenter de s'installer à l'UBB semblait être le challenge parfait.

Même si il semble avoir une longueur d'avance pour le moment l'ancien agenais de 28 ans devra tout de même faire ses preuves pour devenir un titulaire indiscutable car Bordeaux a également enregistré l'arrivée de l'international australien Caleb Timu cet été.

Roumat : le joyau à polir

En face Alexandre Roumat, c'est le talent à l'état pur. À seulement 24 ans, l'ancien Biarrot compte déjà 86 feuilles de match en Top 14. Devenu un homme de base du pack bordelais avec cinq saisons disputées en Gironde, Roumat n'a pas résisté aux appels de phares du Stade Toulousain. Sûrement l'un des troisième ligne les plus polyvalents du championnat, c'est au poste de numéro 8 que l'ancien de l'UBB entamera son premier match en rouge et noir. Sauteur intraitable, il est l'un des meilleurs preneurs de ballons en touche du Top 14 mais il sait aussi contester les lancés adverses. Également très actif dans le combat, Alexandre Roumat fait preuve d'une agressivité sans faille sur le pré.

Mais on voit que le fils de l'ancien joueur du XV de France, Olivier Roumat, n'a pas encore exploité tout son potentiel et devra continuer de progresser pour avoir sa place dans le XV de départ d'Ugo Mola. Et quoi de mieux que l'expérience et la qualité du groupe toulousain pour aider à polir ce joyau.

Par Pierre Magne.