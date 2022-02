Les matchs :

Samedi 26 février: Clermont - Perpignan à 17h15

Samedi 26 février: Racing 92 - Castres à 17h15

Samedi 26 février: Lyon - Biarritz à 17h15

Samedi 26 février: Pau - La Rochelle à 17h15

Samedi 26 février: Brive - Toulon à 21h05

Dimanche 27 février: Montpellier - Stade français à 17h30

Dimanche 27 février: Toulouse - Bordeaux-Bègles à 21h05

Les arbitres :

Lyon - Biarritz: M. Gasnier assisté de MM Datas et Chazal. Vidéo: M Dellac

Pau - La Rochelle: M. Chalon assité de MM Poite et Albert. Vidéo: M. Grenouillet

Clermont - Perpignan: M. Minery assisté de MM Castaignède et Duhau. Vidéo: M. Sclafer

Racing 92 - Castres: M. Cardona assisté de MM Hourquet et Bridoux. Vidéo: M. Zitouni

Brive - Toulon: M Cayre assisté de MM. Praderie et Gabaldon. Vidéo: M. Rebollal

Montpellier - Stade français: M. Brousset assisté de MM. Blasco-Baqué et Mallet. Vidéo: M. Hadj Bachir

Toulouse - Bordeaux-Bègles: M. Charabas assisté de MM. Dufort et Cousson. Vidéo: M. Bonhoure

Les commentateurs :

Samedi 26 février :

MULTIRUGBY : 17H sur Canal +

MultiRugby : Jean-Baptiste Esculié

Consultant : Mathieu Blin

Lyon – Biarritz : 17h15 en multiplex sur Rugby +

Commentaire sur site : Nicolas Dupin de Beyssat / Romain Amalric

Commentaire en cabine : Romain Lafitte

Pau – La Rochelle : 17h15 en multiplex sur Rugby +

Commentaire sur site : Gaspard Augendre / Jenny Demay

Commentaire en cabine : Thibaut Martinez-Delcayrou

Clermont – Perpignan : 17h15 en multiplex sur Rugby +

Commentaire sur site : Arthur Bourdeau / Dorian Bercheny

Commentaire en cabine : Christophe Miédougé

Racing – Castres : 17h15 en multiplex Rugby +

Commentaire sur site : Philippe Fleys / Nicolas Fontaine

Commentaire en cabine : Thibault Pallordet

Brive – Toulon : 21H05 en direct sur Canal +

Commentaire : Bertrand Guillemin / Cédric Heymans / François Plisson

Dimanche 27 février

Montpellier – Paris : 17h30 en direct sur Canal +

Commentaire : Jean-Baptiste Esculié / Xavier Garbajosa / Romain Lafitte

Toulouse – Bordeaux-Bègles : 21H05 en direct sur Canal +

Commentaire : Eric Bayle / Marc Lièvremont / Philippe Fleys

Le choc du week-end: Toulouse - Bordeaux-Bègles

Ce choc de la 19e journée sent la poudre. Et il est très important pour les deux équipes. Pour Toulouse, il s'agit de relever la tête après sept défaites consécutives, question d'orgueil et surtout il y a urgence car les Toulousains pointent à la 6e place et le spectre d'une non-qualification planne sur les hommes de Mola. Mais en face, Bordeaux-Bègles est bien accroché à son fauteuil de leader et la défaite de la semaine dernière face au Racing à Chaban Delmas n'a pas du plaire à Christophe Urios. Dans ces conditions, nul doute que les deux équipes auront à coeur de gagner, d'autant que remporter un derby de la Garonne a toujours une saveur particulière.

La Stat': 104, Sekou Macalou fait son entrée au Panthéon La Grande Mêlée

En devenant le premier joueur à passer la barre des 100 points sur La Grande Mêlée cette saison, Macalou est entré dans l'histoire du jeu officiel du Top 14. Contre Biarritz, le troisième ligne parisien a marqué 104 points, soit la cinquième meilleure performance de l'histoire. Il s'est illustré en inscrivant un essai, franchissant à quatre reprises et battant six défenseurs biarrots. Cinq autre joueurs ont passé la barre des 100 points, mais aucun cette saison: Geoffrey Cros (118), Peceli Yato (117,9), Colby Fainga'a (108), Josua Tuisova (108) et Matthis Lebel (102,5).