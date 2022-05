Il ne cessera donc jamais d’épater le rugby français. Étincelant du coup d’envoi à son remplacement, Matthieu Jalibert a régalé le public de Chaban-Delmas et s’est aussi régalé pour son deuxième match depuis son retour de blessure. Avec deux semaines de pause depuis la 24ème journée de Top 14 - à cause des phases finales européennes des autres équipes françaises - le Bordelais a pu affiner sa préparation pour monter encore en puissance. Résultat, il a affiché un excellent niveau, ce samedi, contre Lyon et a même été élu homme du match.

Le fer de lance de l’UBB en première période

“On a été un peu timoré sur les 25 premières minutes. On a eu du mal à se libérer, à enlever le frein à main”, décryptait justement l’ouvreur de 23 ans au micro de Canal +. Car en première période, les Bordelais ont été chagrinés par une équipe Lyonnaise tenant tête davantage au score que dans le jeu. Bien en place avec son camarade de la charnière Maxime Lucu, Matthieu Jalibert n'aura attendu que huit minutes pour dynamiter une rencontre mollassonne jusqu’alors. Un ballon cafouillé dans le camp du LOU, il n’en fallait pas plus pour le numéro 10 qui s’en saisit, perce sur 20 mètres, casse un plaquage et remet son équipe sur la lancée. Lyon se met à la faute dans le ruck et Lucu passe la pénalité suite à ce joli mouvement en solitaire de son coéquipier.

Le match se poursuit, l'international aux 15 sélections reste propre et fait bien jouer ses trois quarts ayant du mal à trouver des décalages. À la pause, le score n’est que de 6 à 3 et la victoire est loin d’être acquise au plus grand damne de Christophe Urios et des supporters girondins.

Le déclic Jalibert

Au retour des vestiaires, le natif de Saint-Germain-en-Laye revient avec “de meilleures intentions” qui auront pour conséquence de faire craquer les Lyonnais. Les Bordelais se montrent plus offensifs mais manquent toujours de précision dans le dernier geste. Et comme on est jamais mieux servi que par soi-même, Matthieu Jalibert se fait un essai tout seul à la 46ème minute. Juste splendide. Partant aux alentours des 40 m et de la ligne médiane, il s’engouffre dans un intervalle, fait parler sa vitesse pour remonter le terrain, puis sa vista et sa classe pour se défaire des plaquages de Marchand et de Berdeu. Un dernier crochet sur Laporte pour se rapprocher des poteaux, et le voilà aplatissant le ballon dans l’en-but, avant de célébrer d’un poing rageur, face à un Stade Chaban-Delmas incandescent. Avec Jalibert, ça semble si simple.

Bordeaux prend un sérieux avantage sur la victoire, d’autant plus que six minutes plus tard, voici le magicien français de retour à la baguette pour inscrire cinq points de plus. Sur un lancé délicat des Lyonnais sur leurs cinq mètres, Guillaume Marchand lobe ses sauteurs et en fin de touche qui retrouve-t-on ? Le demi d'ouverture de l'UBB qui capte le ballon puis aplati dans la foulée. Son équipe avait besoin d’un coup de pouce, le joueur d'1m84 pour 86 kg est là pour prendre les devants.

Quelques minutes plus tard, le succès assuré, Christophe Urios fait sortir son poulain. Le public bordelais est debout pour ovationner son Jalibert fétiche tout en scandant son nom.

Une blessure lointaine

Blessé pendant quatre mois, l’ouvreur ayant commencé le rugby à Nouméa est désormais au meilleur niveau au meilleur des moments. La page des pépins physiques à la cuisse semble enfin tournée et tous les voyants sont au vert pour qu’il réussisse sa fin de saison, confirme le principal concerné : “Personnellement, je me suis bien senti.” “On a galéré pendant deux semaines, c’était très tendu au club pour de bonnes raisons. Comme je le dis, aujourd’hui, on n’a rien gagné. On aura un déplacement périlleux à Perpignan, donc il faut bien qu’on profite ce soir et qu’on rende hommage à ceux qui vont quitter le club”, conclut le joueur formé à l'Union Bodeaux Bègles.

