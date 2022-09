C’est le rituel chaque saison. Nous, passionnés bien évidemment de ballon ovale, prenons plaisir à suivre de près les premières sorties des grosses recrues de l’été sous leurs nouvelles couleurs. À 17 heures, le Top 14 a découvert un tout nouveau Morgan Parra, vêtu de rose. Et quelques heures auparavant, c’est Cameron Woki qui a arboré sa nouvelle tunique, celle du Racing 92. Un premier match face au Castres olympique durant laquelle l’ancien joueur de l’UBB était attendu. Titulaire sur l’aile de la troisième ligne, il avait (déjà) pour but de donner une autre dimension au pack francilien, si décrié depuis plusieurs saisons.

Malheureusement, Cameron Woki n’a pas montré son vrai visage sur la pelouse de la Paris La Défense Arena. Loin de nous l’idée de taper gratuitement sur un joueur international qui découvre un nouvel univers, mais force est de constater que l’international français s’est montré discret. Six plaquages, un manqué, quatre courses avec le ballon, voici quelques statistiques pour décrire la prestation de Woki. À noter qu’il a tout de même joueur l’intégralité de la rencontre. Malheureusement, les deux pénalités sifflées à son encontre font quelque peu oublier ses statistiques offensives…

Preuve peut-être d’une certaine frustration, l’ancien Massicois s’est montré gourmand à quelques centimètres de la ligne, en voulant aplatir le ballon alors qu’il était en positon de hors-jeu.

Dominant dans le secteur de la touche

Il n’y a pas que du négatif à retenir de la première sortie de Woki avec le Racing 92 en Top 14, loin de là.

Le CO a souffert durant l’intégralité de la rencontre dans le secteur de la touche. Les Tarnais ont eu très peu de ballons propres à jouer et à exploiter. Des difficultés qui peuvent être expliquées par une mauvaise coordination de l’alignement castrais, mais également par de très bonnes anticipations du côté Racingman. Et dans le lot, il y a avait toujours, de près ou de loin, Cameron Woki.

L’internationale tricolore est amené à être un des patrons si ce n’est le patron de la touche francilienne durant les prochains mois. Ce samedi, on a déjà pu voir l’importance qu’il peut avoir dans le jeu aérien, sa plus grande force. L’Aviron bayonnais, qui verra normalement débarquer Woki la semaine prochaine du côté de Jean-Dauger est prévenu.