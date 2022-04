Il y a ceux qui le détestent et ceux qui l’adorent. On pourra débattre des heures après que le soleil se sera couché sur ses qualités défensives qui lui font parfois défaut, mais il sera plus difficile pour certains de trouver des arguments pour dénigrer ses qualités ballon en main. Ce n’est un secret pour personne, le rugby, ou plutôt le sport en général, est tout d’abord un spectacle. Et pour qu’un spectacle soit réussi, il faut des artistes. Teddy Thomas rentre dans cette catégorie. L’ailier du Racing 92 est d’une facilité incontestable ballon en main.

Ce samedi , c’est son club formateur du Biarritz olympique qui en a fait les frais. L’ailier aux 28 sélections a fait mal au BO. Après un premier acte infâme des Racingmen, c’est en partie lui, bien aidé par Yoan Tanga, qui a remis les Franciliens sur les rails. Les statistiques ne sont pas non plus démentielles, mais l’efficacité est à souligner. Thomas s’est offert un doublé, en battant deux défenseurs sur l'ensemble de la partie. Il a notamment fait étalage de sa vitesse sur sa deuxième réalisation. En plus de cela, le futur Rochelais a réussi trois plaquages… pour aucun manqué !

Trois doublés en quatre matchs

Pour analyser le retour en forme d’un ailier, c’est plutôt simple, il suffit de regarder les statistiques. Loin de nous l’idée de réduire ce poste à la simple fonction de marquer en bout de ligne, mais force est de constater que les chiffres mentent rarement. Et de ce côté-là, tout va pour le mieux pour Teddy Thomas. Sur ses quatre dernières sorties, le Tricolore a inscrit trois doublés, tout simplement. Avec Thomas, les essais marchent par paire en ce moment, et c’est le Racing 92 qui en profite. Absent tout le mois de mars, le numéro 14 francilien est de retour à son plus haut niveau, pour le plus grand plaisir de Laurent Travers et tout son staff.

Si ses pépins physiques le laissent (pour une fois) tranquille, Thomas pourrait être une des armes fatales du club francilien dans la course au top 6, et en phase finale si tout se passe pour le mieux. De quoi attirer les regards sur ses performances du staff bleu, qui ne l’a sûrement pas oublié. Il se pourrait bien que Teddy Thomas, s’il continue sur cette lancée, obienne un billet pour le Japon cet été. Non pas pour une visite touristique, mais pour revêtir le maillot du XV de France, qui le fuit depuis l’été dernier et un duel face à l’Australie. C’est tout le mal qu’on lui souhaite.