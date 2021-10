Les Tops

Nans Ducuing pour sa centième

L'arrière de l'UBB n'a pas manqué sa centième apparition sous le maillot girondin. Plutôt sûr sous les coups de pied de pression de Montpellier, il a aussi mis son grain de sel en attaque avec cette passe décisive, croisée après contact pour Nathanaël Hulleu. Il fut aussi l'auteur d'un plaquage impressionnant sur Dakuwaqa lancé à pleine vitesse. Nans Ducuing a été pas mal blessé, il doit faire face à la concurrence de Romain Buros, mais il a encore quelques belles cartes à jouer.

Jandre Marais et ses percussions de titans

Le deuxième ligne sud-africain a montré qu'on pouvait encore compter sur lui après huit ans de présence à l'UBB. Quel abattage et quelle force sur les impacts en un contre un qu'il a infligés à ses vis-à-vis montpelliérains. La bonne tenue de la mêlée bordelaise lui doit sans doute aussi beaucoup. Son ex-compatriote du MHR Paul Willemse a beaucoup apporté en fin de partie. Mais la comparaison entre les deux hommes démontre que Jandre Marais aurait pu lui aussi goûter au niveau international.

Vincent Giudicelli sonne la révolte

Le talonneur remplaçant de Montpellier fut à notre sens le symbole du redressement final des Héraultais. Il est entré à la 45e minute et on l'a vu proposer trois ou quatre percussions électriques qui ont mis à mal la défense bordelaise et sa capacité de déplacement et de soutien fut une attraction en soi. Sa performance a montré que le banc des Héraultais était de très bonne qualité et que son entrée a bien failli renverser la partie. Ce pur produit de la formation du club a fait son meilleur match de la saison, clairement.

Les Flops

Trinh-Duc doit mieux faire

À Bordeaux, nous n'avons pas été conquis par la performance de François Trinh-Duc qui est entré en fin de partie à la place de Matthieu Jalibert. Il n'a pas apporté grand-chose de positif à son équipe. On l'a vu dévisser un dégagement important en fin de rencontre qui a laissé Montpellier en position de menacer Bordeaux. Il n'a pas vraiment su faire avancer son équipe, ni prendre les initiatives remarquables. On l'a tout de même vu faire un grattage important à la 75e alors que Montpellier faisait le forcing. On attend de lui un match référence dans la conduite du jeu sous le maillot de l'UBB.

Reinach pas à son niveau

Le demi de mêlée sud-africain a été aligné d'entrée de jeu, ce qui n'était pas le premier choix de Philippe Saint-André. Mais une blessure de dernière minute a bouleversé ses plans. Cobus Reinach n'a pas vraiment été dangereux pour l'adversaire. Il fut même à l'origine du premier essai bordelais car il a trop porté le ballon sur une combinaison petit côté, ce qui a mis Doumayrou en difficulté, avec un ballon vendangé à la clé et un contre victorieux de l'UBB. Cobus Reinach avait des circonstances atténuantes, il était tout juste de retour d'Australie et du Rugby Championship.

Top 14 - Cobus Reinach (Montpellier)Icon Sport

Vici, peu inspiré

Le trois-quarts aile fidjien ne nous a pas vraiment enchantés. Si fort ces dernières saisons avec Colomiers en Pro D2, il n'a pas brillé sur la pelouse de Chaban-Delmas. Il fut coupable d'un plaquage à retardement sur Maxime Lucu et offensivement, il n'a pas fait de différences particulières. Il doit s'adapter aux exigences du Top 14, nouvelles pour lui.