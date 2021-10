Les Tops

Aymeric Luc

Son début de semaine du côté de Marcoussis n’a pas découragé Franck Azéma de titulariser Aymeric Luc à l’arrière du RCT, et il a probablement très bien fait… Pour ses grandes retrouvailles avec ces Biarrots sans qui il n’aurait probablement jamais signé à Toulon (il avait, faut-il le rappeler, raté le tir au but crucial lors du match de barrage entre Bayonne et Biarritz la saison dernière…) Aymeric Luc s’est avéré un des plus précieux toulonnais, malgré un match à contre-emploi. Faute de pouvoir briller en contre-attaque, l’ancien Bayonnais a ainsi fait valoir la qualité de son jeu au pied (dont un 50:22 à la 26e) et sa malice en défense, interceptant juste devant sa ligne un ballon crucial sur une attaque biarrote toute proche de faire mouche (52e).

Facundo Isa

Remplaçant au coup d’envoi, le troisième ligne argentin a profité de la blessure à la cheville de Lopeti Timani pour effectuer son entrée en jeu plus tôt que prévu sur la pelouse détrempée de Mayol. Et comme souvent, le Puma fut l’élément déclencheur du jeu toulonnais, profitant sur son premier ballon d’une mêlée dominatrice pour rouler sur l’ouvreur adverse Ilian Perraux et s’affaler dans l’en-but basque. Précieux dans le combat, Isa s’est également signalé par un contest crucial, à cinq minutes de la fin.

Ilian Perraux

Titulaire lors des phases finales en Pro D2, Ilian Perraux débutait une rencontre pour la première fois de la saison ce week-end. Relégué dans l’ombre de la recrue Brett Herron, l’ancien Montpelliérain n’a toutefois pas manqué son rendez-vous à Mayol malgré des conditions dantesques. Plutôt intéressant dans son jeu au pied d’occupation et de pression, Perraux a également rendu une copie satisfaisante face aux perches, essentielle dans ce premier bonus défensif ramené par le BO à l’extérieur cette saison. Après 43 points de moyenne concédés hors de leurs bases par les Basques depuis le début de la saison, ce genre de point fait en effet beaucoup de bien...

Les Flops

Bastien Soury

Pour son grand retour à Mayol quelques semaines après l’avoir quitté, Bastien Soury avait probablement rêvé d’un tout autre scenario. Reste que c’est bien l’enfant de la formation du RCT qui commit cette faute de trop à la 25e minute (sur les 11 commises en première mi-temps par son équipe...), en entrant sur le côté d’un ruck à quelques centimètres de l’en-but biarrot. Une faute synonyme de carton jaune, qui pesé de tout son poids lors de la série de mêlées à cinq mètres qui s’ensuivit, jusqu’à ouvrir la voie d’un inévitable essai inscrit par Facundo Isa. Obligé de tenir pendant 80 minutes, Soury a également commis la dernière erreur du match, en lâchant au contact le ballon qui aurait pu permettre aux siens de ramener un peu plus qu’un bonus défensif.

Top 14 - Jiuta Wainiqolo (Toulon) et Thomas Cubelli (Biarritz) sur la pelouse innondée de MayolIcon Sport

La pelouse de Mayol

Le saviez-vous ? La pelouse de Mayol a été remise à neuf voilà trois semaines à peine, avant la réception du Racing 92. Une information dont on pourrait douter de la véracité, au vu des piètres conditions de jeu dont on disposé les deux équipes samedi… Certes, les énormes chutes de pluie n’ont pas aidé mais tout de même, les énormes flaques présentes un peu partout sur le gazon de Mayol ont offert une piètre image, et ne semblaient pour tout dire pas exactement à même de garantir la sécurité des joueurs. La cheville du pauvre Timani en faisant malheureusement foi... La bonne nouvelle ? Elle est qu’en vue de la saison prochaine, le terrain varois devrait être refait une bonne fois pour toutes, histoire d’offrir à l’équipe un champ de jeu avec une pelouse synthétique, digne de ses installations flambant neuves. Ce qui sera bien la moindre des choses...