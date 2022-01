Les tops

Waisea Nayacalevu

Il affrontait ses futurs coéquipiers ce dimanche soir et on peut dire qu’il a dû rassurer les dirigeants toulonnais quant à sa signature. Comme à son habitude, le Fidjien, titulaire à l’aile, a amené du danger dans la défense varoise à chaque ballon touché. Il est notamment à l’initiative du premier essai parisien grâce à une belle percée et ensuite une chistera pour Ngani Laumape. Encore un gros match de Waisea Nayacalevu.

Antoine Burban

Entré en début du second acte, le troisième ligne parisien a changé la physionomie de la rencontre. Actif en défense, c’est surtout en attaque qu’il a tiré son épingle du jeu. C’est lui qui inscrit le deuxième essai des Stadistes, celui qui a remis les joueurs de la capitale devant au tableau d’affichage. Quelque secondes après sa réalisation, il a relancé avec brio pour une nouvelle offensive parisienne. C’est ce que l’on appelle une excellente entrée.

Antoine Burban - Stade françaisIcon Sport

Arthur Coville

Tout comme Burban, le numéro neuf parisien a totalement changé le visage des siens lorsqu’il a enlevé son chasuble. Rapide dans ses prises de décision, il a mis à mal la défense varoise comme lors de sa percée après la deuxième réalisation des joueurs de la capitale. Une prestation remarquée qui poussera peut-être le staff parisien à la titulariser lors du prochain match.

Baptiste Serin

Le demi de mêlée international retrouve du rythme de semaine en semaine, et ça s’est vu. Sur la pelouse de Jean-Bouin, Baptiste Serin a parfaitement dicté le jeu toulonnais. Toujours juste, il a constamment tenté de mettre du rythme tout en étant au soutien d’Aymeric Luc dans le premier acte pour terminer derrière la ligne. Un match plein pour l’ancien Bordelais.

Baptiste Serin qui défend sur Telusa Veainu.Icon Sport

Flops

Le banc toulonnais

Contrairement aux remplaçants parisiens qui ont fait basculer la rencontre en leur faveur, le banc du RCT n’a pas eu le rendement voulu. Mis à part Facundo Isa, tous les joueurs entrés en jeu côté varois ont eu du mal à se mettre dans le rythme. Le pilier anglais, Kieran Brookes a été pénalisé à trois reprises en vingt minutes tandis que le deuxième live fidjien Leone Nakarawa l’a lui été deux fois. Malheureusement pour les Toulonnais, toutes ces prestations loupées ont coïncidé avec la deuxième mi-temps à sens unique à laquelle nous avons assisté.

Joris Segonds

Le demi d’ouverture du Stade français n’a pas réalisé la meilleure partie de sa carrière. Il n’a pas pesé sur le jeu, ou trop peu. Tout d’abord avec son jeu au pied, dont il a parfois abusé notamment en première mi-temps après une action dangereuse pour Paris dans le camp toulonnais mais aussi il n'a jamais ouvert d’intervalle avec des initiatives ou des transmissions décisives.