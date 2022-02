Les Tops

Antoine Hastoy

Dans sa gestion tout au long du match, le demi d'ouverture fut juste. Et il a fallu gérer l'euphorie liée à l'écart au score dans un premier temps (jusqu'à 27-3), puis la double infériorité numérique suite aux deux cartons rouges écopés par les centres palois. Antoine Hastoy a usé du pied et a relancé quand il le fallait. Surtout, il n'a raté qu'une pénalité. Et ses 12 points furent une bouffée d'oxygène pour ses partenaires en fin de match.

Top 14 - Antoine Hastoy (Section paloise)Icon Sport

Eliott Roudil

L'ailier n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais il les a souvent bonifiées. Son essai à la 49e minute est le fruit d'un décalage vite exploité sur les extérieurs par Hastoy et consorts. Une belle récompense pour celui qui avait largement participé au deuxième essai palois grâce à une belle course intérieur et quelques défenseurs battus en prime.

Jordan Joseph

Précieux dans les rucks, à l'image de son grattage très important devant l'en-but palois à la 27e, et plus largement dans les phases de collision, Jordan Joseph fut très à son avantage ce samedi. Le troisième ligne a créé beaucoup d'avancée pour l'attaque de la Section.

Dimitri Delibes

Il fut l'un des Toulousains les plus en vue, notamment grâce à son doublé, qui a remis les siens en course. Son bon placement et ses qualités d'attaquant ont fait des différences. Mais en défense il n'était pas en reste avec 10 plaquages.

Les Flops

Charlie Faumuina et Dorian Aldegheri

Leur prestation a cristallisé les problèmes de Toulouse devant, malmené notamment dans le secteur de la mêlée fermée. Le All Black (2) et l'international français (1) ont été la cause de pénalités d'une part, et n'ont jamais réussi à stabiliser la jeune équipe toulousaine.

Baptiste Germain

En difficulté dans ses choix, il n'a pas participé à amener de l'alternance dans le jeu toulousain, bien trop monotone que ce soit en première mi-temps ou plus tard en supériorité numérique. Sa prise de balle en début de match, sanctionnée par les Palois qui le repoussaient dans son en-but, en est un bel exemple.

Jale Vatubua et Tumua Manu

Ils ont eu beau être de grands acteurs de la domination paloise, jouant un rôle prépondérant dans les deuxième et troisième essais. Mais leurs gestes respectifs plein d'agressivité et hautement dangereux ont mis dans une situation très délicate la Section paloise.