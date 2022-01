Les Tops

Michaël Capelli

En l'absence de Paul Willemse, réquisitionné par Fabien Galthié et l'équipe de France, l'ancien Grenoblois Mickaël Capelli était titulaire en deuxième-ligne aux côtés du "poly talentueux" Yacouba Camara. Au stade Deflandre, les 130 kg de Capelli ont fait merveille dans le combat d'avants.

Et si les Héraultais dominèrent une bonne partie du temps dans ce secteur de jeu, c'est aussi parce que Capelli, auteur d'un essai en forme en deuxième période, a particulièrement bien rempli les bottes de sept lieues provisoirement abandonnées par Paul Willemse et Bastien Chalureau. Après une saison blanche, le colosse de Voiron (Isère) commence à s'affirmer dans l'Hérault...

Alexandre Bécognée

Son profil de plaqueur-gratteur-récupérateur plaît beaucoup au sélectionneur et ses adjoints. Face à La Rochelle, Alexandre Bécognée a une nouvelle fois prouvé qu'il faisait partie, dans ce registre, des meilleurs flankers du Top 14. A La Rochelle, l'ancien Montois a bel et bien pourri la vie des attaquants Jaune et Noir !

Top 14 - La joie des joueurs de Montpellier lors de la victoire à La RochelleIcon Sport

Uini Atonio

Remplaçant aux prémices de cette rencontre, le pilier international Uini Atonio a fait une entrée en jeu immense, samedi soir. Terrifiant en mêlée fermée et actif dans le jeu, le droitier des Bleus, absent de la première liste de Fabien Galthié pour cause de blessure, a prouvé qu'actuellement, il y avait lui et les autres à ce poste, en France...

Ihaia West

Avant ce match, le demi d'ouverture néo-zélandais Ihaia West culminait péniblement à 69 % de réussite dans ses tirs aux buts. Auteur d'un quatre sur cinq samedi soir, contre Montpellier, l'ancien Blues a bien rectifié la mire dans ce secteur de jeu et, surtout, fut excellent dans l'animation offensive.

Les Flops

Joël Sclavi

L'Argentin Joel Sclavi, barré sur les bords de l'Atlantique par Uni Atonio et Guram Papidze, n'est pas souvent titulaire au Stade rochelais. Lui qui revient à peine d'une absence de huit mois à la suite d'une grave blessure a connu une première période difficile, remué qu'il fut en mêlée fermée par le Géorgien Misha Nariashvili. Il fut d'ailleurs sorti à la mi-temps.

Léo Aouf

Pénalisé deux fois en mêlée fermée en première période, Léo Aouf, formé au Stade rochelais, a eu du mal à répondre à la puissance de Mohamed Haouas, le droitier d'en-face. Il fut d'ailleurs, et comme son compère Sclavi, sorti du terrain à la mi-temps par son manager, l'Irlandais Ronan O'Gara.

Victor Vito

Victor Vito, le flanker des All Blacks, est-il rattrapé par le poids des ans ? Lui qui devrait quitter le Stade rochelais dans quelques mois a indéniablement semblé à la peine face à la puissance des avants montpelliérains, samedi soir. L'un des leaders des Jaune et Noir, âgé de 34 ans aujourd'hui, aura donc très bientôt une revanche à offrir à ces suporters rochelais qui l'aiment tant.