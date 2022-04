Les tops :

Julien Dumora

Encore une fois, l’arrière de Castres a livré un grand match dans un grand rendez-vous. Mis à part une relance en première mi-temps sur laquelle il s’est fait prendre, il n’a commis aucune erreur. Et c’est une autre de ses relances, toujours avant la pause, qui a offert aux siens de remonter le terrain et d’ouvrir leur compteur. Impeccable sous les ballons hauts, il a également redonné confiance à son équipe après l’essai encaissé en début de deuxième période, puisqu’il a inscrit un drop très important.

Gaëtan Barlot

Quelle entrée en jeu ! Le staff du CO avait fait un pari en plaçant son talonneur international sur le banc. Mais, dès son apparition à la mi-temps, il a changé le visage de son équipe en apportant sa puissance et sa force de pénétration. Déjà auteur d’une percée plein axe sur un de ses premiers ballons, c’est ensuite lui qui a inscrit le premier essai castrais en cassant un plaquage et en s’offrant un rush dans les 22 mètres toulousains. Décisif.

Gaetan Barlot - CastresIcon Sport

Appliqué durant tout le premier acte, il a attendu la 40e minute pour allumer la première mèche de ce match, en s’échappant au bord d’un ruck et en partant dans une course dont il a le secret. Quelques secondes plus tard, il offrait une merveille de passe décisive au pied à Sofiane Guitoune, mais l’essai était refusé pour un léger en-avant. Il est resté un poison pour ses adversaires en emportant tout le temps de l’incertitude sur ses prises de balle. Par ailleurs, et comme à son habitude, il fut omniprésent en défense et efficace dans l’occupation.

Les flops :

Ben Botica

Après la blessure de Benjamin Urdapilleta, il était là pour faire oublier l’Argentin. Si tout n’est pas à jeter dans sa prestation, il n’y est pas parvenu. Auteur d’une première mi-temps très poussive, durant laquelle son jeu au pied a été approximatif contre le vent, il s’est ensuite bien repris après la pause. Mais il a raté une pénalité en excellente position, à un quart d’heure de la fin, qui aurait mis les siens plus à l’abri. Fébrile dans l’ensemble, même s’il a converti la pénalité qui a privé Toulouse du bonus défensif dans les arrêts de jeu.

Ben Botica - castresIcon Sport

Lucas Tauzin

Le trois-quarts toulousain n’a pas livré sa meilleure performance de la saison. Toujours aussi volontaire et énergique, il a été trop maladroit sur ses quelques munitions, à l’image de cet en-avant sur la ligne médiane en fin de rencontre. Il a aussi manqué deux plaquages en défense. Même s’il faut noter son intervention positive sur l'action qui a mené à l’essai de Richie Arnold.

Peato Mauvaka

Attention, l’international est loin d’être passé au travers de sa rencontre. D’autant qu’il n’a pas été aidé puisqu’il devait être remplaçant, avant d’apprendre quelques secondes avant le coup d’envoi qu’il allait démarrer en raison du forfait de Julien Marchand. Mais le tournant du jour est intervenu à la 50e minute, quand Gaëtan Barlot a inscrit le seul essai castrais. Pour cela, il est parti au bord d’un ruck et a battu Mauvaka dans son duel. Un plaquage raté qui coûte très cher à l’arrivée.