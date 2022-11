En remportant ses cinq matchs à domicile, l’Aviron a envoyé un signal fort à ses adversaires : pour ceux qui en doutaient, venir gagner à Jean Dauger ne va pas être facile. Surtout, le club basque s’est rapidement mis au niveau de ce Top 14 et propose un rugby intéressant. “C’est vraiment un très bon début de saison, puisque nous avons gagné nos cinq matchs à domicile, savourait Gaëtan Germain après le succès face à Toulouse. C’était inespéré avant la reprise. C’est très positif”

Déjà cinq victoires

Après neuf journées, l’Aviron compte 21 points au classement et a déjà gagné cinq matchs. Que disent les statistiques ? L’an dernier, Brive s’est maintenu sans passer par “l’access match” avec 46 points et neuf victoires. Si les Bayonnais sont sur la bonne route pour se maintenir, dans un championnat qui s’annonce sacrément relevé et indécis, on ne peut néanmoins pas encore dire que l’Aviron a fait la moitié du chemin.

Pour cause, Bayonne, malgré 46 points et dix victoires sur la saison 2020-2021, n’avait pas pu éviter le match d’accession face à Biarritz, et en 2015, 52 points et dix victoires n’avaient pas suffi à l’Aviron pour se maintenir. “Le plus important, pour moi, était d’avoir la première victoire en Top 14, nous disait, la semaine dernière, Joël Rey. On l’a eue dès notre deuxième match. Ce n’est pas un soulagement, mais dans la tête, tu sais que tu es avec le haut niveau du championnat. Ça te permet de continuer. Il y a deux ans, on avait gagné dix matchs et ça n’a pas suffi. Le jour où on aura gagné plus de dix matchs, peut-être que dans ma tête, je pourrai avoir une certitude. Là, je n’ai rien.”

Top 14 - Gaëtan Germain (Bayonne)Icon Sport

À l’heure de jeu, ça coince à l’extérieur…

Intraitable jusqu’ici à la maison, l’Aviron sait aussi qu’il va devoir apprendre à mieux voyager pour ramener, ici et là, quelques points. Pour l’instant, le club basque n’a pris qu’un point en déplacement. C’était à Brive, début octobre et paradoxalement, en Corrèze, les Bayonnais avaient réalisé leur moins bon match de la saison. Sur les autres voyages ? “Dans le contenu, nous n’avons pas été ridicules”, rappelait Pierre Huguet samedi soir. Néanmoins, il manque un peu de constance dans les efforts pour que les bleu et blanc tiennent, après l’heure de jeu.

Que ce soit à Toulon, Paris ou Castres, Bayonne a toujours été dans le coup pendant cinquante ou soixante minutes, avant de connaître un passage à vide lourd de conséquences. “Par rapport à la débauche d'énergie qu’on a, c’est un peu frustrant de ne rien ramener. Je trouve que nous ne sommes pas si loin d’un bonus défensif”, estimait le demi de mêlée Guillaume Rouet il y a peu.

Baptiste Héguy de retour

L’histoire se répètera-t-elle samedi, à Clermont ? On l’ignore. On sait, en revanche, que pour ce voyage à venir, Grégory Patat a prévu de laisser plusieurs cadres au repos, à commencer par Gaëtan Germain, qui a disputé les neuf premiers matchs de la saison en tant que titulaire. “Il y aura du turnover à Clermont, car il y a pas mal de joueurs qui reviennent de blessure (Héguy, Pourailly, Jacquelin, NDLR) et qui s'entraînent avec nous depuis quinze jours. J’espère qu’on va créer une émulation à l’intérieur de ce groupe en allant faire du contenu à Clermont”, annonçait Grégory Patat samedi soir. Quel sera l’objectif des Basques au Michelin ? “L’Aviron, depuis le début de saison, n’a lâché aucun match, rappelait le manager après Toulouse. Nous avons essayé de performer, que ce soit à Toulon ou à Castres. Sur le temps, on manque d’intensité et de volume pour pouvoir rivaliser avec certaines équipes, donc on va continuer à ne pas lâcher un match et adviendra ce qu’il adviendra. “