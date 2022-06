Quelle est votre première analyse après cette défaite ?

Une grosse désillusion et une grosse déception, bien sûr, même si notre première mi-temps fut assez bonne en terme d’intensité. Nous étions capables de déplacer le ballon et de mettre en difficulté les Bordelais. Nous étions en tête à la pause, puis nous avons mené 13-8 en début de seconde période et là : cinq minutes d’absence. Peut-être était-ce lié à la fatigue, peut-être avons-nous cru que c’était déjà joué, qu’on avait le match en mains. Et puis, ils sont revenus, on a fait une grosse erreur défensive. On avait fait ce qu’il fallait pour mettre le doute dans la tête de l’adversaire, mais malgré ça, les Bordelais ont su nous mettre sur le reculoir et ils ont marqué des essais avec trop de facilité.

Sur quels points précis avez-vous été les plus décevants ?

Nous avons été trop faciles dans le jeu, nous sommes sortis de notre stratégie et on s’est exposés aux contres adverses. Mais je dois dire que nous avons été mis en difficulté sur deux mêlées, deux mêlées où l’arbitre indique un avantage et où on prend deux essais en première main. Quand on prend des essais en première main sur des choses trop simples, ça devient trop facile pour l’équipe adverse.

La mêlée a-t-elle été le tournant du match ?

Oui, ça peut en faire partie, mais il faut voir autre chose. Bordeaux a pris le dessus avec deux avantages pour eux, mais on ne doit pas prendre les essais derrière, il y a la mêlée mais il y a aussi ce qui suit derrière. Nous avons perdu des "un contre un" qui nous ont mis en difficulté.

Quel est le bilan de la saison du Racing 92 ?

Demi-finalistes en coupe d’Europe, sixièmes en championnat et donc barragistes. Il y a beaucoup de clubs qui s’en contenteraient, mais le Racing ne s’en contente pas. On veut plus que ça. Sur 26 matchs, on en a gagné seize, seul Castres a fait mieux que nous avec dix-sept. Mais ce qui nous a plombé, ce sont les bonus défensifs, on a perdu trop de matchs avec plus de cinq points. Sur le nombre de victoires, par rapport aux autres, notre bilan est positif. Mais sur le contenu, nous ne sommes pas satisfaits. Nous voulons toujours plus ….

Pourquoi avoir pris la décision de titulariser Bon Volavola à l’ouverture ?

Je peux vous en dire plus aujourd’hui. Antoine Gibert souffre d’une fracture de la main. Je suis étonné que personne n’ait cherché à se renseigner. Personne ne m’a posé de question là-dessus. Antoine Gibert a joué sur infiltration par moment, mais c’était trop dangereux. A la fin, je tente le coup de poker, mais nous étions aussi convaincus que Ben était capable de faire ce qu’il fallait. Il l’a très bien fait pendant 50 minutes.

N’avez-vous pas peur que le doute s’installe chez certains joueurs, on a par exemple vu Wenceslas Lauret très affecté après ce match ?

Heureusement qu’on est affectés. Nous sommes des compétiteurs. Mais vous savez, chaque saison, il y a treize malheureux, et il n’y a qu’un heureux. Ce n’est pas parce qu’on cherche à s’améliorer qu’on sera champions tous les ans. Et quand on est malheureux, il ne faut pas tout remettre en question pour autant. C’est la vie. Il faut continuer à chercher à progresser mais on est conscients qu’on ne peut pas toujours y arriver. Dans le monde sportif, c’est comme ailleurs, vous êtes bien placés pour le savoir.