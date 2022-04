Deux défaites d'affilée au Stadium… Cette saison, le Stade, qui a atteint des records de victoires consécutives par le passé, a aussi connu l’inverse. S’ils ont essuyé 6 défaites de rang en Top 14, entre décembre et février, les Toulousains n’ont jamais perdu dans l’enceinte de l’île du Ramier trois fois de suite en une année. En cas de victoire des Rochelais, n’ayant jamais joué dans ce stade, ce serait une première. Pour replacer cette saison dans l’histoire, 2021-2022 est un peu l’opposé de 2010-2011, où ces derniers avaient gagné tous leur match délocalisé au cœur de la ville rose, il y en avait eu six !

Le succès est donc “impératif”, pour l’honneur du Stadium, mais surtout pour s'assurer une place dans les six face à “une belle équipe Rochelaise” comme le déclarait Laurent Thuery, entraîneur de la défense, en conférence de presse. À lui seul, le Stadium impose un statut de match important, de phase finale. L’ambiance y est électrique, festive et seules les plus grosses rencontres s’y disputent. Heureusement, pour eux, les rouges et noirs pourront s’appuyer, comme d’habitude, sur leur public bouillant. Pour la troisième et dernière fois de la saison, le stade au 33 000 places sera à guichets fermés. À Toulouse, le 16e homme compte !

Le Stadium symbole d’une ville, malgré les défaites

Plus qu’un club, c’est toute une ville qui attend avec impatience le match face à leur dernier adversaire des finales de championnat et de Top 14, surtout moins d’une semaine après la folie engendrée par la remontée en Ligue 1 du Toulouse FC.

En conférence de presse, le demi de mêlée Antoine Dupont déclarait, sourire aux lèvres : "Le Stadium ne nous a pas forcément porté bonheur, mais c’est de notre faute”. Il faut dire que face au Stade Français, en février dernier, les Toulousains ont pataugé, se sont sabordés, et auraient pu aller chercher la victoire. Puis, contre l’Ulster, en coupe d’Europe, la rencontre avait été tronquée par un carton rouge, reçu par Juan Cruz Mallia, dès la 11e minute de jeu. Les champions en titre n'avaient pas démérité et sortit une grosse prestation. La défaite ne s’était jouée que sur des détails, une nouvelle fois. Ces “détails”, Laurent Thuery espère “qu’ils seront gommés" samedi soir, afin d’aller chercher la victoire.

Le Stade veut faire plaisir à Toulouse

Pour autant, cette série de deux défaites dans l’enceinte ayant accueilli la Coupe du monde 2007 ne semble pas ajouter une pression supplémentaire au club au 21 Brennus. Il s’agit plus d’une "redevance" que les Toulousains ont envers leur public, leur ville. “Ce n’est pas une source d’inquiétude. Il faut casser cette dynamique. Le public mérite un Stade Toulousain qui gagne au Stadium. On est dans une ville qui aime le sport et samedi soir, ce sera une grande fête”, expliquait encore l'entraîneur adjoint. Dans la ville rose, perdre n’est pas envisageable pour les joueurs et le staff. Ces derniers ont bien conscience d’avoir “encore leur destin entre leur main” comme le disait Antoine Dupont et feront tout pour réussir tant en Top 14 qu’en Champions Cup. Au classement, Toulouse est sixième, ex-aequo avec Lyon septième.