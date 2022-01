Décidément, Omicron n’épargne personne. Pas même les arbitres. Laurent Cardona, désigné pour arbitrer la rencontre de samedi entre Lyon et Pau comptant pour la 15e journée de Top 14, a été contraint de déclarer forfait. Il a été testé positif à la Covid-19. "C’est une vraie déception", a commenté l’intéressé. Et pour cause. Celui qui a débuté sa carrière dans le monde professionnel le 3 janvier 2010 sur une rencontre entre le Racing-Métro et Bourgoin (16-17) devait officier pour la 150e fois sur une rencontre de l’élite du rugby français. "Ce n’est que partie remise", a ajouté Cardona qui pour l’heure est totalement asymptomatique.