De mémoire d’habitués du Matmut Stadium de Gerland, on n’avait plus vu une telle atmosphère dans la célèbre enceinte lyonnaise depuis le 1er juin 2019, et la réception de Montpellier pour un barrage victorieux. Clairement, le LOU a vécu ce dimanche soir ce que l’on peut appeler la soirée idéale, devant 18 777 spectateurs. "On peut dire que c’est l’une des plus belles victoires ici, reconnait le deuxième ligne Felix Lambey. C’est une équipe assez exceptionnelle qui arrivait ici avec que des victoires, et faire le match que l’on a fait, être solidaire pour l’emporter, cela montre que l’état d’esprit est bon, et que l’on est capable de gagner de grandes équipes."

Une défense à toute épreuve

Pour faire tomber Toulouse, leader invaincu après 6 journées, les Rhodaniens ont renforcé leur rang au classement des meilleures défenses (2e), jouant sur une qualité symbole de l’équipe, de l’aveu du trois-quarts centre Thibaut Regard pour qui "notre défense est une grande qualité. On l’avait un peu perdue l’an dernier, et l’on se retrouve là-dessus. On en est fier. On sait que lorsque l’on est performant au LOU, c’est que l’on a une grosse défense. On s’est "viandé" jusqu’à la fin et on a tout donné, c’est pour cela que l’on est fier." Et l’on sent que les Lyonnais prennent plaisir dans cet effort collectif. "J’ai adoré ! Toulouse est une équipe exceptionnelle, capable de faire des choses incroyables et on a été capable de les contenir, on a été hyper solidaire et conquérant. Notre défense a été assez remarquable et nous a permis de l’emporter", poursuit Felix Lambey dans l’analyse.

Oui, Thibaut Regard fait remarquer "que l’on s’est fait un peu peur sur des sorties de camp à la fin qui mettent sous pression. On a subi, plié mais pas rompu. On n’est même pas loin du bonus offensif à la 60e." Et Felix Lambey note "que l’on a avancé et que l’on a bien défendu les mauls." Car c’est bien ce que les Rhodaniens laissaient également transparaitre après ce succès, c’est cette capacité à scorer également sur des temps forts, et ce n’est pas pour rien que Lyon pointe aussi tout en haut du classement des meilleures attaques (1er). Pierre Mignoni y voit de son côté un bel enseignement pour son groupe, "cela montre ce que sont les matchs de très haut niveau, sur la stratégie et dans les détails. Je dis bravo aux joueurs sur le cœur et l’engagement. Il y a beaucoup de fierté car Toulouse peut aussi gagner le match sur le fil. C’est une belle soirée pour nous."

" On nous a rabâché que l’on avait battu Toulouse pendant les doublons. Ce soir, ils sont venus avec la grosse équipe et on a gagné dans les règles. "

Cette victoire est également la quatrième de rang pour Lyon face à Toulouse, et Felix Lambey fait remarquer "que l’on a gagné deux fois la saison dernière mais on nous a rabâché que c’était pendant les doublons, qu’ils n’avaient pas leur grande équipe. Ce soir (dimanche), ils sont venus avec la grosse équipe et l’on a gagné dans les règles. Ce n’est qu’un match mais ne peut pas s’empêcher d’être fier. On est très heureux." D’autant que le LOU – qui conforte sa 3e place – veut prendre la mesure de cette victoire et ne pas s’emballer, avant une série de deux déplacements à Paris et Montpellier où l’éternelle confirmation sera attendue. Pierre Mignoni sait en tout cas qu’il peut compter sur un groupe plus étoffé cette saison où le turnover semble bien fonctionner, "c’est super efficace (de faire tourner). On a des garçons qui ont faim pour se mettre à ce standard. Il faut continuer."