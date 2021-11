Menés 14-3 après l'essai de Camille Chat, c'est d'abord par une pénalité de François Trinh-Duc que les hommes de Christophe Urios ont entamé cette remontée folle. Les Bordelais ont ensuite accéléré en seconde période et inscrit cinq essais, dont un triplé pour Santiago Cordero et un doublé pour Ulupano Seuteni, pour s'offrir un succès bonifié en terre francilienne. Les Ciel est Blanc, totalement à l'envers lors du second acte, ont presque sauvé l'honneur en toute fin de match mais finalement, Juan Imhoff était trop court. Le score, 14-37, résonne finalement comme un coup de tonnerre.